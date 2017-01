10 Macchine dei Calciatori Prima e Dopo essere Diventati Famosi

I calciatori, si sa, sono strapagati. I top player riescono a guadagnare decine di milioni di euro l’anno, quelli di fascia media se ne portano a casa almeno un paio. Ma cosa fanno con tutti questi soldi? Alcuni, i piú avveduti, li investono: case, ristoranti, hotel, terreni, altri invece li spendono nei piú svariati modi. Se siete ragazzi, con un’età compresa tra 20 e 25 anni e avete tanti quattrini a vostra disposizione quale è il primo sfizio che vorreste togliervi?

L’automobile, è chiaro. Con lo stipendio di un mese si potrebbero comprare auto da almeno 100mila euro, mentre noi comuni mortali ci dobbiamo accontentare di macchine da 10mila.

La cosa curiosa è notare che auto avevano prima di diventare famosi. Ci hanno pensato sul web, realizzando questo video molto carino. Si scopre così che Wayne Rooney, centrocampista inglese del Manchester United, è passato da una vecchia e scassata Ford Ka degli anni 90 ad una BMW i8 del costo di 150.000 euro.

Non tutti però hanno iniziato la “scalata” passando da auto economiche a quelle di lusso. Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha sempre avuto ingaggi consistenti fin da quando era maggiorenne. A 18 anni infatti militava già nella massima serie del campionato portoghese, con lo Sporting Lisbona. Il suo parco auto è composto, tra le altre, da una Lamborghini Aventador da 400mila euro e da una Bugatti.

Robert Lewandowski attaccante polacco del Bayern Monaco si fa vedere a bordo della sua Mercedes CL 63 (5500 di cilindrata per 180.000 euro di prezzo) e della propria Ferrari F12 da 740 cavalli per 280.000 euro. Tanti in Germania non ci sono limiti di velocità (in alcuni punti).