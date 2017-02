+4% gli italiani in vacanza a Pasqua nel 2009

Sono in aumento gli italiani che partiranno per le vacanze a Pasqua. Secondo Coldiretti un +4% rispetto al 2008, 2 milioni in piu’, ma spenderanno di meno (lo hanno detto il 54% degli intervistati), mentre il 47% degli italiani ridurrà la durata della vacanza. Di conseguenza cala anche la spesa media che passa dai 500 euro del 2008 ai 460 di quest’anno.E che la crisi ‘mordà lo dimostra anche il fatto che uno su quattro di quelli decisi a rinunciare alla vacanza pasquale lo fa perchè ‘costa troppò. In questa situazione sembra non valere il detto«Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi»: sono infatti ben 7,5 milioni le famiglie che hanno deciso di trascorrere le ferie pasquali fuori di casa, rispetto ai 7 milioni scarsi del 2008. Non solo: i vacanzieri in gita con tutta la famiglia risultano essere il 52%, seguiti da un 29% che si muove in coppia ed un 22% che sceglie la comitiva di amici. Gran parte di essi staranno fuori non più di 2-3 giorni (51%) per poi rituffarsi nelle ansie quotidiane del lavoro. Preferiti alberghi e pensioni (24%) rispetto all’ospitalità degli amici e parenti (21%) e al pur sempre comodo rifugio della casa di proprietà (16%). E per godersi qualche giorno di relax non si esita a tagliare le spese per shopping e regali: si comporterà così il 52% degli intervistati pronti a fare qualche rinuncia.

ul mezzo prescelto per la gita di Pasqua non c’è discussione. Trionfa l’auto (il 70%) che lascia a grande distanza l’aereo (14%) e il treno (10). Nave, pullman e camper raccolgono solo un residuale 3% a testa. Destinazioni preferite per Pasqua saranno il mare (29%), le città d’arte (22%). Ma si difendono bene anche la montagna (un altro 19%) e la campagna (16%). ‘Tiranò poco le grandi metropoli (5%) e vengono bocciate le mete esotiche (1%). Successo a sorpresa fra le mete estere infine per la Spagna che raccoglie un 24% di consensi, distanziando Londra e la Gran Bretagna di ben 13 lunghezze.

Link sponsorizzati