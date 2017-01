Gli uomini si voltano a guardare un bel fondoschiena ed un seno prosperoso, ma anche le donne non sono da meno. Magari più discrete, ma il comportamento è lo stesso. Ne è la riprova questo esperimento sociale condotto con una telecamera nascosta.

Un ragazzo ha nascosto sotto i pantaloni, all’ altezza dei genitali un “fake crotch bulge”, ovvero un membro in erezione di 25 cm. Ovviamente si trattava di una protesi, falsa. Tutto ciò era presente in maniera evidente, ben visibile ad un’occhiata di qualche metro.

La telecamera nascosta negli occhiali indossati dal ragazzo ha ben dimostrato come le donne non smettessero di adocchiare il cosiddetto “pacco”. In alcune occasioni le occhiate erano ripetute e mirate. Uno spasso. Sarà stata la curiosità, un’attrazione sessuale specifica, fatto sta che ciò denota un comportamento identico fra donna ed uomo.

Il genere maschile guarda in maniera specifica seno e fondoschiena, quello femminile mira, tra le altre cose, ai genitali dell’ uomo.

Un altro esperimento del genere è stato condotto da un giornalista di “Cosmopolitan” che è andato in giro per New York, con un paio di calzini arrotolati nelle mutande. Il resoconto è disponibile a questo indirizzo. La reazione delle donne è stata sempre la stessa. Occhiate ripetute nella zona dei genitali.

Alla fine il giornalista si è chiesto: “che cosa c’è di differente tra una donna che gira in minigonna e tacchi e con il seno tirato su col pushup ed un uomo superdotato con un’erezione?“. Nessuna.