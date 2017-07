Bandi di gara per appalti 21 dicembre 2012 numero 149

Link sponsorizzati





Bandi di gara per appalti 21/12/2012 numero 149:

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA (scadenza 21 gennaio 2013)Avviso di gara per l’affidamento del proprio servizio di cassa, il cui bando, corredato della prescritta documentazione, puo’ essere consultato dagli Istituti di credito interessati sul sito www.quirinale.it

La scedenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e’ fissata al 21 gennaio 2013.

MINISTERI – AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE ARSENALE MILITARE MARITTIMO (scad. 25 gennaio 2013)Estratto di gara CIG (Lotto n.1) 4775946351-(Lotti dal n.2 al n.8) 47759549E9

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. – TARANTO (scad. 14 gennaio 2013)Bando di gara

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. – TARANTO (scad. 14 gennaio 2013)Bando di gara

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA LIGURIA (scad. 24 gennaio 2013)Bando di gara CIG 46117020E2

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA (scad. 28 febbraio 2013)Bando di gara

REGIONE PIEMONTE (scad. 26 febbraio 2013)Bando di gara d’appalto

PROVINCE

PROVINCIA DI LIVORNO (scad. 18 gennaio 2013)

Avviso di Bando di gara per la procedura di affidamento ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 del servizio “PROGRAMMA DI INTERVENTI ANTI-CRISI: AZIONI DI POLITICA ATTIVA DI II LIVELLO” – CIG 4793494462

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO (scad. 18 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 4742389733 – CUP B88G12000770003

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

AMBITO TERRITORIALE DI CONVERSANO COMUNI ASSOCIATI DI CONVERSANO (CAPOFILA), POLIGNANO A MARE E MONOPOLI (scad. 14 gennaio 2013)Bando di gara mediante procedura ristretta CIG 4794866099

AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE PROVINCIA DI BERGAMO (scad. 21 gennaio 2013)Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore idonei alla co-progettazione e gestione dei servizi dell’area minori dell’Ambito Territoriale di Dalmine (CIG n. 47848875A9)

CITTA’ DI MELEGNANO

PROVINCIA DI MILANO (scad. 10 gennaio 2013)

Avviso di gara

CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

SETTORE AVVOCATURA

SERVIZIO GARE E CONTRATTI (scad. 13 marzo 2013)

Bando di gara – Appalto integrato per completamento restauro Villa Bruno II lotto. CIG 4619016495

CITTA’ DI SANTA MARINELLA (RM) (scad. 28 febbraio 2013)

Bando di gara mediante procedura aperta

CITTA’ DI TORINO (scad. 22 gennaio 2013)

Avviso di procedura aperta n. 127/2012 – Manutenzione straordinaria ponti anno 2012 – C.U.P. n. C11B11000000004 – C.I.G. n. 4489819BD6 – C.P.V. n. 45221119-9.

COMUNE DI AMATRICE (scad. 20 febbraio 2013)

Bando di gara

COMUNE DI ARBUS (VS) (scad. 21 gennaio 2013)

Avviso pubblico per costituzione elenco professionisti

COMUNE DI ASSAGO (scad. 29 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 4782499306

COMUNE DI BARI (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara per procedura aperta n. L12019

COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) (scad. 16 gennaio 2013)

Estratto bando di gara

COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) (scad. 22 gennaio 2013)

Bando di gara

COMUNE DI BRACIGLIANO (scad. 07 gennaio 2013)

Bando di gara

COMUNE DI BRINDISI (scad. 30 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG: 4769174EDF

COMUNE DI BUSNAGO (MB) (scad. 19 gennaio 2013)

Avviso di gara pubblica per servizio gestione costituenda Scuola dell’Infanzia anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

COMUNE DI CAGLIARI (scad. 20 febbraio 2013)

Procedura aperta – Bando integrale di gara n. 26/2012 CIG: n. 472604253B

COMUNE DI CALITRI

PROVINCIA DI AVELLINO (scad. 25 gennaio 2013)

Avviso di gara con procedura apera per la costruzione loculi cimiteriali (5° lotto) – CUP H13G12000130005 – CIG 4727191969

COMUNE DI CALVELLO (scad. 21 gennaio 2013)

Estratto di gara – CIG 47871576EC

COMUNE DI CASARANO (LE) (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 47760232DC CUP E71D09000020002

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (scad. 30 gennaio 2013)

Bando per appalto di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza delle opere di ampliamento della scuola elementare “D. Manin” di Ca’Savio

COMUNE DI CETRARO (CS) (scad. 05 febbraio 2013)

Estratto bando di gara mediante procedura aperta CIG: 476475610A

COMUNE DI CHIEUTI (FG) (scad. 29 gennaio 2013)

Estratto di gara – CUP B43B12000280006 CIG 4780250317

COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE

PROVINCIA DI PERUGIA (scad. 09 febbraio 2013)

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli uffici del comune di Citta’ della Pieve per il periodo 01/03/2013 – 28/02/2017 CIG: 4799416B5D

COMUNE DI CORATO

PROVINCIA DI BARI (scad. 30 gennaio 2013)

Bando di gara con procedura aperta

COMUNE DI DELIANUOVA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (scad. 22 gennaio 2013)

Estratto bando di gara a mezzo procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. C.I.G.: Z2E07B86B6

Pag. 52

COMUNE DI FERMO (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara

COMUNE DI FIUMICINO (RM) (scad. 08 febbraio 2013)

Bando di gara

COMUNE DI GUDO VISCONTI (MI) (scad. 09 gennaio 2013)

Estratto bando di gara

COMUNE DI LANUSEI (OG) (scad. 15 gennaio 2013)

Estratto di banda di gara

COMUNE DI LERICI (scad. 31 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG: 4729521C2F

COMUNE DI MACOMER

PROVINCIA DI NUORO (scad. 07 gennaio 2013)

Avviso di pubblicazione gara per servizio tecnico – CIG: 47783757C9

COMUNE DI MAIRANO (BS) (scad. 13 febbraio 2013)

Bando di gara mediante procedura aperta – CIG 4782975BD2

COMUNE DI MARCIANA MARINA

(PROVINCIA DI LIVORNO) (scad. 18 gennaio 2013)

Procedura aperta per la gestione dei servizi portuali detenuti in concessione demaniale al medesimo comune con durata sino al 31 dicembre 2015 – CIG n. 4714759634.

COMUNE DI MONTESILVANO

(PROVINCIA DI PESCARA) (scad. 16 gennaio 2013)

Estratto bando di gara

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) (scad. 21 febbraio 2013)

Bando di gara CIG 4790929FAA

COMUNE DI PERUGIA (scad. 21 gennaio 2013)

Bando di gara – Procedura aperta per lavori di restauro e valorizzazione dell’Arco etrusco in Perugia – II stralcio – CIG n. 4637946A1B – CUP n. 94B11000090007.

COMUNE DI POLISTENA (RC)

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

Estratto avviso

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (scad. 05 febbraio 2013)

Avviso di gara CIG 4673904398 CUP F53B12000120006

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 4796396F2D

COMUNE DI QUARTO(NA) (scad. 08 gennaio 2013)

Avviso del bando di gara CIG 4796565AA5

COMUNE DI RIBERA (AG) (scad. 21 gennaio 2013)

Avviso di bando di gara CIG.: 4382792A5D

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA) (scad. 31 gennaio 2013)

Avviso

COMUNE DI SANLURI (VS) (scad. 20 febbraio 2013)

Estratto del bando di gara – lavori – CIG n° 4805236E2D

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI) (scad. 23 gennaio 2013)

Estratto di bando di gara – CIG 4752884BF1

COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ) (scad. 12 febbraio 2013)

Bando di gara per affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, differenziati ed ingombranti – CIG n. 46544047AE

COMUNE DI USSANA (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG 4798893BC5 – CUP G99E12001510004

COMUNE DI VAZZOLA (TV) (scad. 18 febbraio 2013)

Bando di gara per la concessione di lavori pubblici

COMUNE DI VERCELLI (scad. 11 marzo 2013)

Bando di concessione LL.PP. – Estratto

COMUNE DI VERONA (scad. 25 gennaio 2013)

Avviso di gara n. 53/12 del comune di Verona

COMUNE DI VIAREGGIO (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara

COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS (scad. 07 gennaio 2013)

Bando di gara

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (scad. 11 febbraio 2013)

Bando di gara CIG 477988450E

CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO (scad. 25 gennaio 2013)

Estratto bando di gara – Lavori – CIG n. 4771805A0C

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA (scad. 01 febbraio 2013)

Bando di gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari con carattere educativo – CIG 477278746D

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA (scad. 01 febbraio 2013)

Bando di gara per l’affidamento della gestione integrale della biblioteca internazionale “Ilaria Alpi” – CIG 4768880C42

ROMA CAPITALE (scad. 19 febbraio 2013)

Bando di gara d’appalto

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI CONFISCATI – GSRE (scad. 30 gennaio 2013)Bando di gara

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 (LE) (scad. 16 gennaio 2013)

Estratto di gara – CIG 4756081A31

AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI

Avviso

CONSIP

CONSIP S.P.A. (scad. 20 febbraio 2013)Gara per l’affidamento della fornitura di arredi e del servizio di layout management per gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni ID 1311

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA (scad. 12 marzo 2013)

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto a corpo riguardante l’affidamento di una pluralita’ di servizi sanitari/assistenziali presso la R.S.A. Pertusati in Pavia – Viale Matteotti 63, presso la R.S.A. Santa Croce in Pavia – Viale Matteotti 65 e presso la R.S.D. Gerolamo Emiliani, in Pavia – Via Vivai 21 per la durata di mesi dodici. – C.I.G. 477860666A

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRENDERSI CURA (scad. 16 gennaio 2013)

Avviso di gara – CIG 4800705317 CUP F79C1000090002

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” (scad. 31 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG 4753445AE5

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG 4782332934

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (scad. 01 febbraio 2013)

Bando di gara

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO DI MILANO (scad. 08 febbraio 2013)

Bando di gara

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II (scad. 24 gennaio 2013)

Bando di gara – Procedura aperta – CIG 4719400C12

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA (scad. 24 gennaio 2013)

Bando di gara d’appalto – Lavori

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (scad. 18 febbraio 2013)

Estratto bando di gara

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (scad. 23 gennaio 2013)

Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’appalto della Copertura assicurativa RCT/O e del Servizio di gestione e liquidazione sinistri RCT/O (Loss Adjuster) occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari

AZIENDA SANITARIA DI NUORO (scad. 04 febbraio 2013)

Bando di gara

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (scad. 23 gennaio 2013)

Procedura aperta per la fornitura di metadone cloridrato e del relativo sistema di distribuzione per i Ser.T.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO (scad. 14 febbraio 2013)

Bando di gara CIG 48060562E0

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA (scad. 16 gennaio 2013)

Avviso bando di gara – CIG n. 4723786F82

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA «H» (scad. 12 febbraio 2013)

Bando di gara d’appalto: Forniture

AZIENDA USL ROMA D (scad. 13 febbraio 2013)

Bando di gara d’appalto

AZIENDA USL ROMA D (scad. 20 febbraio 2013)

Bando di gara d’appalto

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10 VENETO ORIENTALE (scad. 04 febbraio 2013)

Bando di gara

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

ESTAV CENTRO (scad. 30 gennaio 2013)

Bando di gara

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

ESTAV CENTRO (scad. 31 gennaio 2013)

Bando di gara

UNIVERSITÀ ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

CONSORZIO CARSO (scad. 28 febbraio 2013)Bando di gara d’appalto

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI – PESCARA (scad. 24 gennaio 2013)Estratto bando di gara

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE (scad. 11 febbraio 2013)

Estratto bando di gara

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO» (scad. 05 marzo 2013)

Bando di gara d’appalto

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA (scad. 07 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 4781492405

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA (scad. 08 gennaio 2013)

Bando di gara CIG 47815736DC

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA (scad. 30 gennaio 2013)

Bando di gara d’appalto

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA (scad. 20 febbraio 2013)

Procedura aperta per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.C.E.R. MODENA (scad. 26 febbraio 2013)

Bando di gara CUP: I99C12000120008 – CIG: 4800298339

A.L.E.R. MILANO (scad. 29 gennaio 2013)

Bando di gara per l’affidamento di servizi

ACQUALATINA S.P.A. (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara

ACQUE VERONESI S.C. A R.L. (scad. 16 gennaio 2013)

Bando di gara Settori speciali – CIG 480007398A.

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A. (scad. 07 febbraio 2013)

Avviso di gara – Settori speciali Servizi

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A. (scad. 22 gennaio 2013)

Avviso di gara d’appalto servizi sotto soglia settori ordinari

AMA S.P.A. (scad. 12 febbraio 2013)

BANDO DI GARA n.29/2012

AMA S.P.A. (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara n.32

AMA S.P.A. (scad. 22 gennaio 2013)

BANDO DI GARA n.30/2012

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO (BA) (scad. 31 gennaio 2013)

Bando di gara – CIG: 4770603A20

ANAS S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ DELLA LOMBARDIA (scad. 21 gennaio 2013)

Bando di gara n. MILAV059-12

ARCADIS

AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO (scad. 19 febbraio 2013)

Estratto di bando di gara CUP I33B12000130001 CIG 46489746B4

ASIA – NAPOLI S.P.A. (scad. 31 gennaio 2013)

Bando 262/ACU/12 – Fornitura n. 8 pale caricatrici compatte + assistenza full service per 5 anni

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (scad. 15 febbraio 2013)

Bando di gara CIG 4077299592 – CUP J79C11000200002.

BANCA D’ITALIA (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara

BANCA D’ITALIA (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara

BANCA D’ITALIA (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara

BANCA D’ITALIA (scad. 25 gennaio 2013)

Bando di gara

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO (scad. 24 gennaio 2013)

Estratto bando di gara – CUP F99h12000090001 – CIG 4803220E85

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE (scad. 07 gennaio 2013)

Estratto di gara CUP G76B11000000001 CIG 4804149D28

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLES E VERCELLESE (scad. 05 febbraio 2013)

Bando di gara

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA (scad. 05 febbraio 2013)

Estratto di gara – CIG 4783005496

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA (scad. 01 febbraio 2013)

Estratto di gara – CIG 4783457995

CONSORZIO VENEZIA NUOVA (scad. 15 febbraio 2013)

Bando di gara d’appalto Codice unico di progetto (CUP) D51B02000050AC1

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA (scad. 10 aprile 2013)

Estratto di gara – CIG 4737647DF8

FERSERVIZI S.P.A.

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (scad. 21 gennaio 2013)

eGPA n. 106/2012, svolta in modalita’ telematica, per la Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per le esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI (scad. 25 febbraio 2013)

Avviso di gara – CIG 4778349256

ITALFERR S.P.A. (scad. 18 febbraio 2013)

Bando di gara – Settori speciali

METROPOLITANA MILANESE S.P.A. (scad. 08 febbraio 2013)

Bando di gara con procedura aperta

MILANOSPORT S.P.A. UNIPERSONALE (scad. 08 febbraio 2013)

Avviso di gara

MINIMETRO’ SPA (scad. 05 febbraio 2013)

Bando di gara – Settori speciali CIG 4663545F10

NAU – NUOVI ASSETTI URBANI S.P.A. (BS)

Bando di gara mediante procedura ristretta Progettazione e realizzazione nuova sede uffici del Comune di Brescia, nel P.I.I. San Nazzaro con cessione di beni immobili a titolo di corrispettivo

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA’ S.P.A. (scad. 18 febbraio 2013)

Bando di gara – Procedura aperta per la gestione di un sistema di bike-sharing CIG 479721530D

SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI (scad. 29 marzo 2013)

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di smantellamento dei sistemi e componenti del ciclo termico dell’Edificio Turbina della Centrale del Garigliano, compreso il ripristino dei sistemi ausiliari necessari allo smantellamento, fornitura apparecchiature per il trattamento dei materiali smantellati e alienazione materiali rilasciabili.

SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI (scad. 29 marzo 2013)

Appalto per la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Smantellamento dei sistemi e componenti dell’Edificio Reattore escluso Vessel e Internals ed alienazione materiali rilasciabili.

TRENITALIA S.P.A. (scad. 28 gennaio 2013)

Bando di gara Settori Speciali

TRENITALIA S.P.A. (scad. 31 gennaio 2013)

Bando di gara – Settori speciali

TRENITALIA S.P.A. (scad. 14 marzo 2013)

Bando di gara – Settori speciali

AVVISI ESITI DI GARA

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI – S.P.A.

Esito di gara – CIG: 5430345EF2

ANAS S.P.A.

TOLAV018-12 Esito di gara

ANAS S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER L’EMILIA E ROMAGNA

Avviso di esito della gara n° BOLAV045-12 – CIG 4464109B46

ARPA PIEMONTE

Esito di gara CIG 4447919ADD

ASPO S.P.A.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

AUSL DI RAVENNA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO

Avviso esito di gara

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi Direttiva 2004/18/CE

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.

Avviso di aggiudicazione – CIG: 4576525BE4

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA

Avviso di aggiudicazione

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA

Avviso di aggiudicazione

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE”

Avviso esito di gara

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA

DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Avviso relativo all’ appalto aggiudicato per lavori di recupero di n. 56 alloggi gestiti da A.R.T.E. Savona, ubicati nei comuni di Savona, andora, Albenga, Finale Ligure, Quiliano, Varazze.,Cengio e Cairo Montenotte, attualmente sfitti, inseriti nel piano nazionale di edilizia abitativa D.P.C.M. 16 luglio 2009, approvato con D.G.R. 1320/2010 – CIG n. 433452532F – CUP n. E36I11000170003 – (Allegato IX A, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).

AZIENDA SANITARIA LOCALE FG

Avviso di aggiudicazione appalto

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Avviso di gara esperita

CITTA’ DI ANZIO

Avviso aggiudicazione gara CIG 43414917B4

CITTA’ DI FROSINONE

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA’ – U.O. L2

Avviso di gara esperita – CIG 455298386C

CITTA’ DI PINEROLO

(PROVINCIA DI TORINO)

Appalto servizio aggiudicato

COMUNE DI BARI

RIPARTIZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LL.PP.

Avviso di aggiudicazione

COMUNE DI BRESCIA

SETTORE PROVVEDITORATO

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI CARBONIA

Avviso di aggiudicazione

COMUNE DI CASAMASSIMA

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI FINALE LIGURE

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI FIRENZE

Esito di gara

COMUNE DI FORLI’

Avviso esito procedura negoziata per lavori

COMUNE DI MANERBIO (BS)

Esito di gara CIG 4576878F31

COMUNE DI MARINO

Avviso di gara esperita

COMUNE DI MONTESILVANO

Esito di gara procedura negozioata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e smi per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Maresca – C.U.P.: H77H09001480004 – CIG: 4641022482.

COMUNE DI S. ANTONIO ABATE (NA)

Avviso esito di gara

COMUNE DI S. ANTONIO ABATE (NA)

Avviso esito di gara

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI SASSARI

Avviso di gara esperita

COMUNE DI SASSINORO (BN)

Esito di gara CIG 460096546D CUP I95F10000220007

COMUNE DI SERIATE

(PROVINCIA DI BERGAMO)

Avviso di gara esperita

COMUNE DI VARESE

Avviso relativo agli appalti aggiudicati Procedura aperta per l’appalto dei servizi ausiliari in ambito educativo-scolastico per il periodo 2012/2015.

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

Avviso di aggiudicazione di appalto – Gara n. 38/2011

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

Avviso di aggiudicazione di appalto – Gara n. 22/2011

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

COMUNE DI VOLTERRA

SETTORE N.2 SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO UNICO GARE “UFFICIO UNICO

GARE2

Avviso esito di gara d’appalto – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Volterra. C.I.G. 45655982A8

CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO – SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Esito di gara – CIG: 45521801C6

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Avviso di aggiudicazione di appalto

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Avviso di aggiudicazione di appalto

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Avviso di aggiudicazione di appalto

CTM S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato

EDISU PIEMONTE

Servizio di ristorazione presso la residenza universitaria sita in Torino, denominata ‘Borsellino’. Periodo 01/01/2013 – 31/12/2016 CIG [4733307081]

ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

Avviso di aggiudicazione di appalto

INFOCAMERE S.C.P.A.Esito di gara

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE:Avviso appalto aggiudicato CIG 3845729BF4

ITALFERR S.P.A.Avviso relativo agli appalti aggiudicati

LRH S.P.A.Avviso di aggiudicazione

MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE UFFICIO GENERALE – C.R.A. “ESERCITO ITALIANO”Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)

MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A. “ESERCITO ITALIANO”

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)

MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A. “ESERCITO ITALIANO”

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO:Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO:Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO:Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UFFICIO GENERALE C.R.A ESERCITO ITALIANO:Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

PROVINCIA DI BRESCIA:Avviso esito di gara

PROVINCIA DI SALERNO SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E GARE:Avviso approvazione elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad E. 100.000,00 I.V.A. escl.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,SPETTACOLO E SPORT – DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT – SERVIZIO BENI CULTURALI Avviso di gara aggiudicata – CUP E79G07000230009 – CIG 0189114DCB

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI – COUP S.R.L. A SOCIO UNICO:Avviso relativo agli appalti aggiudicati

REGIONE LIGURIA CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO:Esito di gara

REGIONE MARCHE:Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi generali di consulenza gestionale

REGIONE UTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENTZIA – PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, BILANCIO E SUPPORTI DIREZIONALI:Avviso di appalto aggiudicato

SOGIN – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI:Appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di cementazione di una soluzione liquida radioattiva denominata prodotto finito e dell’edificio deposito per lo stoccaggio temporaneo di manufatticementati – cask, presso l’impianto ITREC di Trisaia – Rotondella (MT)

AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

A.L.E.R. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (scad. 14 gennaio 2013)Proroga termini bando di gara

A.S.L. FG (scad. 12 febbraio 2013)Avviso n. 5 concessione proroga: procedura aperta per l’appalto, in tre lotti distinti, relativo alla fornitura ed installazione di apparec-chiature di diagnostica per immagini (n.2 TC multistrato 128 strati – n.1 TC multistrato 16 strati – n.2 RM 1,5 t) per presidi sanitari dell’A.S.L. FG

ASL FG (scad. 12 febbraio 2013)Avviso n. 5 concessione proroga: procedura aperta per l’appalto, in quattro lotti di-stinti, relativo alla fornitura ed installazione di ap-parecchiature di diagnostica per immagini (n. 1 tavolo te-lecomandato con detettore digitale – n. 3 diagnostiche radiologiche digitali – n. 1 RM articolare di tipo aperto – n. 1 RM total body di ti-po aperto) per presidi sanitari dell’ASL FG

COMUNE DI CASAMASSIMA:Revoca bando di gara CIG 44605366BF

COMUNE DI COLERE (BG) (scad. 28 febbraio 2013)Avviso di proroga e rettifica di bando di gara – Cig: 4668220103 Leasing in costruendo ex art. 160bis D.lgs. 163/2006 per realizzazione sala polifunzionale.

COMUNE DI MARANO (NA)Avviso di rettifica – Servizio di refezione scolastica periodo gennaio/aprile 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA E MOLISE SEDE CENTRALE DI NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA) (CONVENZIONE REP.N. 7262 DEL 25.07.2012 AI SENSI DELL’ART. 33 D.LVO 163/2006 E S.M.I.) (scad. 23 gennaio 2013)Avviso di rinvio della procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica presso il centro comunale di cottura sito nel Comune di Torre Annunziata (NA) in Via Capuozzo n. 26, per un periodo di 3 (tre) anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2012/2013 – CIG 4648126AE8 pubblicata sulla GUUE in data 31.10.2012.

PROVINCIA DI BENEVENTO-Avviso di rettifica: affidamento servizio copertura assicurativa per RCT/O-CIG 47666002C1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Rettifica bando di gara

S.A.CAL. S.P.A. (scad. 04 febbraio 2013)

Rettifica e proroga termini CIG 47651137A3

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SURPERAMENTO

DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA NEL SETTORE DELLA GESTIONE

DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

EX O.P.C.M. N. 3887 DEL 09/07/2012 (scad. 04 febbraio 2013)

Avviso di rettifica bando di gara – Affidamento in concessione per i lavori di realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in localita’ Stampaci – zona industriale ASI territorio del comune di Casteltermini (AG). CUP: J63J12000080000 – CIG: 45323250E9.

UIRNET S.P.A.

Avviso di revoca – Procedura di gara aperta per il test pilota – Codice CIG 4464073D90

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

Avviso rettifica categoria SOA

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

COMUNE DELLA SPEZIA

C.D.R. PATRIMONIO

Avviso d’asta pubblica

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)

Estratto avviso asta pubblica – alienazione appezzamento di terreno agricolo

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area di proprieta’ comunale sul territorio comunale di Cambiago a fronte di realizzazione opere pubbliche

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA)

Avviso di vendita mediante asta pubblica