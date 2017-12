Bandi di gara per appalti 23 marzo 2012 numero 35

Link sponsorizzati





Bandi di gara per appalti 23/03/2012 numero 35:

MINISTERI – AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

AGENZIA DELLE ENTRATE (scadenza 07 maggio 2012) Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’agenzia delle entrate – Prot. n. 2012/27964 – CIG: 396175714D quantitativo totale e massimale: Euro 432.000,00.II.3) Durata dell’appalto: il contratto avra’ durata triennale

MARINA MILITARE UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA (scad. 12 aprile 2012)

Bando di gara Acquisizione di sistemi subacquei, sistemi di superficie non pilotati e sistemi

containerizzati di comando e controllo ambito Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo C

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE COMANDO 2° STORMO (scad. 06 aprile 2012) Bando di gara

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA – MOLISE SEDE CENTRALE DI NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI NOLA (NA)

(CONVENZIONE REP. N. 6997 DEL 16.7.2010 AI SENSI DELL’ART. 33 D.LVO 163/2006 E S.M.I.) (scad. 02 maggio 2012) Bando di gara per procedura aperta

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA-MOLISE

SEDE CENTRALE DI NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI CASORIA (NA) (scad. 02 maggio 2012)

Bando di gara

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE (scad. 14 maggio 2012)Avviso bando di gara

Pag. 6

REGIONI

REGIONE TOSCANA (scad. 26 aprile 2012)

Bando di gara

Pag. 6

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA (scad. 13 aprile 2012)

Estratto bando di gara – Procedura aperta (ex art.124 d.lgs.n.163/2006) – Codice CIG: 403148135D – R.U.P.: dott. Stefano Rossi.

Pag. 10

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 (scad. 11 maggio 2012)

Avvisi di gara

Pag. 26

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (scad. 07 maggio 2012)

Bando di gara – CIG 4053322B1E

Pag. 24

CITTA’ DI BATTIPAGLIA (scad. 11 aprile 2012)

Avviso di gara – C.I.G. 4033103DDE

Pag. 22

CITTA’ DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA (scad. 24 aprile 2012)

Estratto bando di procedura aperta – Lotto 1) CIG: 40401938BA – Lotto 2) CIG: 4040235B62 – Lotto 3) CIG: 4040344557 – Lotto 4) CIG: 404036677E – Lotto 5) CIG: 4040391C1E – Lotto 6) CIG: 404041933C – Lotto 7) CIG: 40404447DC

Pag. 20

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) (scad. 11 aprile 2012)

Estratto del bando di gara – C.I.G. 04133356D3

Pag. 27

CITTA’ DI NETTUNO (scad. 23 aprile 2012)

Estratto avviso di gara appalto integrato per “progettazione definitiva ed esecutiva nonche’ esecuzione lavori di fognatura adduzione idrica predisposizione illuminazione stradale Loc. Zucchetti Nucleo N°3″

Pag. 29

CITTA’ DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA – SERVIZIO GARE E CONTRATTI (scad. 08 maggio 2012)

Prot. n°4/2012 – Estratto avviso di gara fornitura di attrezzatura per la raccolta differenziata dei rifiuti con modalita’ porta a porta

Pag. 32

CITTA’ DI RIVOLI

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (scad. 11 maggio 2012)

Avviso di procedura aperta

Pag. 14

CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

SETTORE AVVOCATURA – SERVIZIO GARE E CONTRATTI (scad. 16 maggio 2012)

Bando di gara – Servizio assistenza e previdenza complementare personale della Polizia Municipale – CIG 4022480F7D

Pag. 27

CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

SETTORE AVVOCATURA – SERVIZIO GARE E CONTRATTI (scad. 11 maggio 2012)

Bando di gara – Servizio recupero crediti da sanzioni amministrative violazioni al CDS, accertate da PM e fornitura software dedicato – CIG 4041400CC5

Pag. 28

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE (scad. 27 aprile 2012)

Bando di procedura aperta

Pag. 18

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (scad. 30 aprile 2012)

Estratto bando di gara

Pag. 19

COMUNE DI ARDEA (RM) (scad. 23 aprile 2012)

Estratto di gara – CIG 39932283FD

Pag. 30

COMUNE DI ASCOLI PICENO (scad. 25 maggio 2012)

Bando di gara per procedura aperta

Pag. 24

COMUNE DI BUSSOLENGO (scad. 14 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 18

COMUNE DI CACCURI (KR) (scad. 23 aprile 2012)

Bando di gara per la fornitura di n. 1 Autoveicolo Minibus da adibire a bibliobus

Pag. 17

COMUNE DI CARPI (scad. 26 aprile 2012)

Estratto bando di gara

Pag. 23

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (scad. 11 maggio 2012)

Gara n. 3245931 – CIG: 3252491879

Pag. 22

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

(PROVINCIA DI MANTOVA) (scad. 07 maggio 2012)

Bando di gara concessione servizi – CIG: 4030069624

Pag. 11

COMUNE DI CERIGNOLA (scad. 18 maggio 2012)

Bando di gara per la cessione di quote societarie della societa’ “Ofanto Sviluppo s.r.l.” – C.I.G. 4064061939

Pag. 19

COMUNE DI FOGGIA (scad. 23 aprile 2012)

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti

Pag. 21

COMUNE DI GALATINA (LE) (scad. 24 aprile 2012)

Estratto bando di gara C.U.P. H25D100000600001 – CIG: 4024868225

Pag. 28

COMUNE DI GUAGNANO (LE) (scad. 20 aprile 2012)

Lavori di “Urbanizzazione area PIP-2° stralcio” Avviso di asta pubblica – Estratto

Pag. 12

COMUNE DI LA THUILE (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara – CIG 39998447AE – CUP G83B11000460006

Pag. 25

COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

Pubblicazione per estratto

Pag. 24

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (FG) (scad. 12 aprile 2012)

Avviso pubblico

Pag. 23

COMUNE DI RAVELLO

PROVINCIA DI SALERNO (scad. 14 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 20

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (scad. 20 aprile 2012)

Bando di gara – CUP: J95D11000040002 – CIG: 4046770C3C

Pag. 26

COMUNE DI SALERNO (scad. 03 maggio 2012)

Procedura aperta – Avviso di gara – CIG: 31065749F4

Pag. 29

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (scad. 02 maggio 2012)

Bando di gara CIG 3882129232

Pag. 25

COMUNE DI SANREMO (scad. 07 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 16

COMUNE DI SETTIMO TORINESE (scad. 02 maggio 2012)

Estratto bando di gara CIG 39624182C6

Pag. 28

COMUNE DI SIRMIONE

AREA AMM.VO-FINANZIARIA – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (scad. 30 aprile 2012)

Avviso di bando

Pag. 25

COMUNE DI TARANTO – SERVIZI APPALTI E CONTRATTI (scad. 07 aprile 2012)

Bando di gara per estratto

Pag. 32

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (scad. 23 aprile 2012)

Bando di gara – CIG 3899647A7F

Pag. 30

COMUNE DI VALLEDORIA (scad. 16 maggio 2012)

Bando di gara – CIG 4064191482

Pag. 30

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA

PROVINCIA DI MILANO (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara CIG: 4051915209

Pag. 22

COMUNE DI VERCELLI (scad. 17 maggio 2012)

Avviso gara d’appalto – CIG 3916252163

Pag. 18

CONSORZIO GAIA S.P.A. (scad. 04 maggio 2012)

Bando di gara – CIG: 4048938954

Pag. 31

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI (scad. 08 maggio 2012)

Bando di gara – CIG 403650012D – Decreto del Presidente n. 31 del 09.03.2012

Pag. 41

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (scad. 30 aprile 2012)

I-Roma:Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto 2012/S 51-083288 – Bando di gara – Servizi

Pag. 33

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO (scad. 14 maggio 2012)

Avviso di Gara per la Fornitura di derrate alimentari e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – 5 edizione – ID 1207

Pag. 41

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL DI MILANO (scad. 09 maggio 2012)

Bando di gara Allegato n. 4 alla deliberazione n. 324 del 09.03.2012

Pag. 51

ASL NAPOLI 2 NORD (scad. 14 maggio 2012)

Bando di gara – C.I.G. 403939348D

Pag. 48

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (scad. 07 maggio 2012)

Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura ed installazione di un tomografo computerizzato multistrato wide bore con consolle di simulazione virtuale occorrente alla struttura di radioterapia del presidio ospedaliero carlo poma di mantova. n.gara 2905191 – n.cig 2859468ba1 – n. cup e68g10000910009

Pag. 53

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI (scad. 30 aprile 2012)

Bando di gara – Fornitura in noleggio

Pag. 60

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO (scad. 02 maggio 2012)

Bando di gara d’appalto

Pag. 46

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO (scad. 25 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 45

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI – AVELLINO (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 58

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI (scad. 30 aprile 2012)

Avviso di gara

Pag. 49

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (scad. 08 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 59

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara

Pag. 57

AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA (scad. 24 aprile 2012)

Bando di gara

Pag. 62

ESTAV CENTRO

ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA

DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

S.S. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI (scad. 08 maggio 2012)

Bando di gara d’appalto forniture

Pag. 47

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA

ROMAGNA (scad. 07 maggio 2012)

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di apparecchiature varie da destinare ai laboratori chimici della sede di Brescia e della Sezione di Bologna

Pag. 56

REGIONE TOSCANA

ESTAV CENTRO (scad. 02 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 50

REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 55

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 – CARBONIA (CI) (scad. 10 maggio 2012)

Bando di gara d’appalto

Pag. 67

UNIVERSITÀ ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (scad. 14 maggio 2012)

Estratto di gara – CIG 40646997B8

Pag. 72

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara – Procedura aperta

Pag. 73

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE (scad. 27 aprile 2012)

Bando di gara per accordo quadro lavori

Pag. 70

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara

Pag. 70

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.C.A. S.P.A. (scad. 17 aprile 2012)

Avviso di gara – C.I.G. 40547559AB

Pag. 109

ALBINEA CASA INSIEME S.P.A. (scad. 04 maggio 2012)

Avviso di gara – CIG 4005505749

Pag. 129

AMIACQUE S.R.L. (scad. 30 aprile 2012)

Bando di gara d’appalto settori speciali

Pag. 120

ANAS S.P.A.

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ DELLA LOMBARDIA (scad. 27 aprile 2012)

Bando di gara n. MILAV015-12

Pag. 122

ARPAT AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (scad. 23 aprile 2012)

Bando di gara

Pag. 121

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI (scad. 03 maggio 2012)

Avviso di bando di gara d’appalto

Pag. 106

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. (scad. 20 aprile 2012)

Servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle acque, gestiti dal centro Veneto servizi S.p.A. – CIG: 4029936862

Pag. 101

CONSORZIO DI BONIFICA “BASSO IONIO REGGINO” (scad. 04 giugno 2012)

Avviso pubblico relativo all’avvio di una procedura di dialogo competitivo

Pag. 127

CSI – PIEMONTE (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara – Acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito informatico e affini mediante accordo quadro

Pag. 103

ENEL SERVIZI S.R.L. (scad. 10 aprile 2012)

Bando di gara – Settori speciali – Forniture

Pag. 106

ENI – S.P.A. (scad. 04 maggio 2012)

Bando di gara – Settori speciali – Lavori meccanici di migliorie e modifiche agli impianti onshore e offshore

Pag. 74

Link sponsorizzati





ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di n° 2 edifici per complessivi n° 8 alloggi di edilizia sovvenzionata e locali accessori e n° 1 edificio per complessivi n° 4 alloggi di edilizia agevolata e locali accessori in Comune di San Marcello (AN) – cant. 560/16 e 560/16a – Codice identificativo CIG. 3964056A7C – CUP. G28H05000060005

Pag. 107

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di n° 2 edifici per complessivi n° 8 alloggi di e.r.p. in comune di Sirolo (AN) – loc. Coppo – via Montefreddo – lotti 1 e 2 – cant. 560/42 Codice identificativo CIG. 3963922BE7 – CUP. G49C08000250002

Pag. 107

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di n° 1 edificio con n° 8 alloggi di e.r.p. in comune di Castelleone di Suasa (AN) strada San Giovanni – cant. 560/34 – codice identificativo CIG. 396422886D – CUP. G39E06000050002

Pag. 108

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA (scad. 18 aprile 2012)

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di n° 8 alloggi di e.r.p. e locali ad uso diverso in comune di Jesi (AN) palazzo Pianetti – contratto di quartiere ii – cant. 560/37 – codice identificativo CIG. 3964297160 – CUP. G42G07000040005

Pag. 109

FONDAZIONE EDMUND MACH (scad. 03 maggio 2012)

Estratto di gara CIG 40056449FD

Pag. 126

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. (scad. 11 maggio 2012)

Bando di gara – settori speciali – C.I.G. 404064099A

Pag. 113

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. (scad. 20 aprile 2012)

Bando di gara d’appalto di servizi

Pag. 114

ITALFERR S.P.A. (scad. 07 maggio 2012)

Bando di gara – Settori speciali

Pag. 127

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara – CIG 40650422C7

Pag. 126

POSTE ITALIANE S.P.A. (scad. 26 aprile 2012)

Avviso di gara – Settori speciali

Pag. 117

PREALPI SERVIZI S.R.L. (scad. 18 maggio 2012)

Bando di gara – CIG 406996515E

Pag. 122

S.A.T.A.P. S.P.A. (scad. 03 maggio 2012)

Bando di gara – Lavori

Pag. 110

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (scad. 24 aprile 2012)

Bando di gara – Settori speciali n. 2/2012 CIG 40505424FF

Pag. 98

AVVISI ESITI DI GARA

A.L.E.R. MILANO

Avviso di aggiudicazione di appalto

Pag. 143

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Avviso di aggiudicazione di appalto

Pag. 140

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

Avviso di appalto aggiudicato – Settori ordinari – Lavori di costruzione discarica per rifiuti non pericolosi denominata “TORRIONE 6″ in localita’ torrione Comune di Pinerolo. Codice identificativo gara (C.I.G.) 3141940AE6

Pag. 150

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Avviso appalto aggiudicato CUP I31B09000080006 CIG 19353751F9

Pag. 149

ATAC PATRIMONIO S.R.L.

Avviso esito di gara – Fornitura in opera sistemi di videosorveglianza

Pag. 157

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Avviso di appalto aggiudicato – C.I.G. 3491996641

Pag. 153

AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA

Esito di gara

Pag. 154

AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA

Esito di gara

Pag. 154

BANCA D’ITALIA

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.)

Pag. 145

BANCA D’ITALIA

Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.)

Pag. 146

BANCA D’ITALIA

EUROSISTEMA

SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Pag. 144

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – CIG:30471668EC

Pag. 132

CASA S.P.A.

Avviso di aggiudicazione gara d’appalto CIG 3696345064

Pag. 154

COMUNE DI ARLUNO

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Pag. 158

COMUNE DI BRIOSCO

Avviso di gara esperita CIG: 3913552D43 – Affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali periodo 02.03.2012/31.12.2012-

Pag. 136

COMUNE DI CONEGLIANO

Avviso aggiudicata gara di concessione – CIG 31191747CE

Pag. 151

COMUNE DI CORATO

PROVINCIA DI BARI

Estratto avviso esito procedura aperta

Pag. 147

COMUNE DI LANUSEI

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Avviso esito di gara

Pag. 157

COMUNE DI PESCANTINA (VR)

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Servizio di trasporto scolastico, vigilanza sui mezzi e uscite didattiche – periodo 01.01.2012 – 30.06.2013

Pag. 148

COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)

Avviso appalto aggiudicato – C.I.G. 0687945E28

Pag. 137

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Estratto avviso esito di gara

Pag. 140

COMUNE DI POZZUOLI

Esito di gara

Pag. 141

COMUNE DI POZZUOLI CAPOFILA DI AMBITO TERRITORIALE N4

Esito di gara

Pag. 142

COMUNE DI RAVENNA

Avviso appalto aggiudicato n.sistema: 991534150

Pag. 138

COMUNE DI RAVENNA

ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’

Esito di gara – CIG 371145558D

Pag. 159

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Avviso di gara esperita

Pag. 151

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Avviso relativo ad appalto aggiudicato – Lavori

Pag. 152

COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Avviso di aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta

Pag. 156

COMUNE DI SARNANO (MC)

Avviso appalto aggiudicato, procedura aperta CIG 3520005005

Pag. 142

COMUNE DI TORTONA

Avviso di appalto aggiudicato – CIG 3431408774

Pag. 149

COMUNE DI TUGLIE (LE)

Avviso esito di gara espletata – CIG. 0458779467

Pag. 140

COMUNE DI VALLERMOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Avviso di avvenuta aggiudicazione – Lavori di “Completamento e riqualificazione degli itinerari turistico-culturali nel territorio comunale di Vallermosa”.

Pag. 136

COMUNE DI VIAREGGIO

Esito di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2012/2016

Pag. 134

COMUNE DI VIMODRONE

PROVINCIA DI MILANO

Estratto esito della procedura aperta per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e sopraelevazione di n. 3 edifici di civile abitazione in via Fiume 18 B/C e via Trieste 6 – CIG 353924448A CUP D16I090000500009

Pag. 159

COMUNITA’ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Avviso esito di gara procedura negoziata

Pag. 149

COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

Esito – Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio di 14 Comuni del Triangolo Lariano, rappresentati dalla Comunita’ Montana Triangolo Lariano, ai sensi del D. Lgs. 164/2000 e della L.R Lombardia n. 26/2003 – CIG: 2712913E9D

Pag. 151

E.P. SISTEMI S.P.A.

Esito – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di carico/ trasporto/ smaltimento delle polveri derivante dal trattamento fumi e delle ceneri leggere – CIG: 383219180C

Pag. 155

EDISU

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PAVIA

Avviso di gara esperita – Codice CIG: 3324002D36

Pag. 145

GELSIA S.R.L.

Avviso di gara esperita

Pag. 157

GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Settori speciali

Pag. 147

I.N.P.S. – GESTIONE EX I.N.P.D.A.P.

Esito di gara

Pag. 143

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO S.P.A. – I.A.NO.MI. S.P.A.

Avviso di gara esperita

Pag. 138

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI

Avviso di gara esperita (CIG 36136026B3)

Pag. 144

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.

Avviso esito gara forniture n.03/2011 (per estratto) – Affidamento della fornitura di elementi di barriera di sicurezza per la costituzione di scorte operative presso il magazzino della societa’ – CIG: 327571230E.

Pag. 159

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

Esito di gara

Pag. 142

MOBILSERVICE

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – (AI SENSI DEL DECRETO LEGGE

347/2003 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 39/2004 E S.M.I.)

Esito – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di carico/trasporto/smaltimento delle polveri derivante dal trattamento fumi e delle ceneri leggere – CIG 383227093D.

Pag. 155

POSTE ITALIANE S.P.A.

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Pag. 152

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL

TERRITORIO

Avviso di gara esperita

Pag. 156

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

Realizzazione degli strumenti per gestione ed assistenza sistemi integrati di produzione

Pag. 137

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ASSESSORATO SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO DISABILI

Esito di gara d’appalto

Pag. 160

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA INTERCENT-ER

Esito di gara

Pag. 134

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA INTERCENT-ER

Esito di gara

Pag. 134

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA INTERCENT-ER

Avviso di aggiudicazione d’appalto

Pag. 139

REGIONE MARCHE

CIG 1210333E5F – Fornitura di servizi di implementazione del sistema informativo regionale di monitoraggio dei contratti pubblici e manutenzione per i successivi 3 anni.

Pag. 135

REGIONE TOSCANA

ESTAV NORD-OVEST

Esito di gara

Pag. 147

REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO

Avviso di aggiudicazione di appalto

Pag. 131

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM S.P.A.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati Lavori

Pag. 158

ZONA SOCIALE N. 3 – COMUNE DI ASSISI

Esito gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare CIG: 38131685C6

Pag. 130

AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO

Sospensione gara

Pag. 164

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.

Modifiche: CIG e data di celebrazione

Pag. 162

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

Rettifica sistema di qualificazione n. 559

Pag. 163

CASORIA AMBIENTE S.P.A.

Avviso di annullamento

Pag. 165

CITTA’ DI TORINO

Avviso di precisazione Procedura aperta n. 27/2012

Pag. 161

COMUNE DI BRESSO (scad. 30 aprile 2012)

Avviso di rettifica CIG 403689899B

Pag. 164

COMUNITA’ MONTANA ALTO SINNI (scad. 12 aprile 2012)

Rettifica termine ricezione offerte CIG: 373772543E – CUP: H48F10000030002

Pag. 163

COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO (scad. 15 maggio 2012)

Avviso di rettifica

Pag. 165

ITALIA LAVORO S.P.A.

Avviso di revoca di bando di gara

Pag. 164

REGIONE TOSCANA

ESTAV NORD-OVEST (scad. 22 maggio 2012)

Avviso di rettifica bando di gara e riapertura termini

Pag. 163

SOCIETA’ PER L’AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE

VICENTINE (F.T.V.) S.P.A.

Sistema di qualificazione – Settori speciali Avviso di annullamento

Pag. 165

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

CASA DI RIPOSO “RESIDENZA PIETRO ZANGHERI” DI FORLI’

Asta pubblica

Pag. 166

COMUNE DI BOLOGNA

Avviso d’asta per la vendita di beni immobili

Pag. 167

COMUNE DI CANTALUPA

Avviso di asta pubblica per la vendita di bene patrimoniale disponibile con il metodo delle offerte segrete – N. 10.735 Azioni “Tre Denti S.p.A.”

Pag. 166

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.

Estratto bando di gara per alienazione mediante asta pubblica dell’immobile denominato “ex magazzini comunali” siti in via Pia angolo via Peschiera. Prezzo a base d’asta € 2.546.937,00