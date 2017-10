Bitcoin Quanto hanno guadagnato gli Investitori

Link sponsorizzati





Il Bitcoin è una moneta virtuale che è nata nel 2009 come moneta decentralizzata, a democrazia diretta ed anarchica. Non c’è banca centrale che la può controllare ne essite stato che può esserne il padrone esclusivo. Una cosa rivoluzionaria, mai vista fino ai giorni d’oggi e che ha fatto diventare ricchi o comunque benestanti colori che hanno investito in questa criptovaluta.

Non è facile spiegare in poche righe il funzionamento di Bitcoin, In pratic, i bitcoin vengono creati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining che avviene tramite potenti PC (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.

Se volete approfondire vi rimandiamo a questa guida, vi basti sapere, se volete avere idea di quanto si può guadagnare, che nel solo 2017 la moneta è passata da una quotazione ad inizio 2017 di circa 700 dollari USD per arrivare a fine anno a sfiorare i 6000 dollari. Insomma chi si ritrovava 10.000 euro in Bit ha quasi decuplicato in pochi mesi arrivando a valori che sfiorano i 100.000 euro.

Da quanto è apparsa la moneta ha moltiplicato il suo valore di più di 120.000 volte circa (partendo dal presupposto che 1 BTC valesse 0.005 Cent di Dollaro e che oggi sia a 6.000 USD circa). C’è chi sostiene che il Bitcoin potrà ulteriormente moltiplicare il suo valore nel lungo periodo di ulteriori 1.000 volte. Questo significherebbe che, se una persona oggi possiede 100 USD in BTC, quando e se, il suo valore moltiplicherà di 1.000 volte, si ritroverà un gruzzoletto di 100.000 USD entro, e non oltre il 2020 .

In parole povere, chi ha oggi almeno 100 USD in Bitcoin (e credo siano davvero in tanti), se così fosse, potrebbe davvero arricchirsi, figuriamoci se invece di avere 100 USD se ne hanno 1.000 o magari 10.000 o addirittura 100.000.

Dove spendere i Bitcoin

Qui potete seguire le valutazioni ora per ora. Il problema è che si tratta di cifre astronomiche, guadagni assurdi, ma ancora limitati nella loro valenza. I Bitcoin, BTC, non possono essere spesi al mercato. Possiamo acquistare beni e servizi sulla rete, ma ancora sono pochi. Vedi qui dove possono essere spesi i Bitcoin.

Link sponsorizzati





Come detto al momento sono pochi ma stanno crescendo, tanto che Expedia ha annunciato di accettare i Bitcoin. Ci sono poi siti di servizi che vi cambiano i bitcoin per buoni Amazon lasciando per loro una percentuale.

Tasse e Bitcoin

la speculazione sulla moneta è altissima ed i guadagni generati non sono passati inosservati all’ agenzia delle entrate che sulla questione della tassazione si è già espressa (Risoluzione n° 72/E del 2 settembre 2016). Il privato non ha obbligo nel dichiarare la compravendita le società di intermediazione sì e devono pagare Iva e Irpef perchè costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

Truffa o occasione per Guadagno

In quanto moneta libera, Bitcoin, da subito è stata presa di mira da Banche e Governatori di tutto il mondo che hanno iniziato a mettere in guardia sui pericoli per chi intende investire.

Le cose però stanno cambiando, dopo le tante vicende legate ai fallimenti delle banche il vecchio sistema ha perso credibilità. Da troppi anni anni gli stati concedono a banche private il privilegio di stampare moneta dal nulla, ovvero emettere valuta senza controvalore basata su un debito futuro matematicamente non ripagabile. Questo fa si che la ricchezza, quella vera prodotta dai risparmi delle persone, venga risucchiata da colossi bancari, che ne estraggono il valore attraverso la creazione dal nulla di nuova moneta e relativa inflazione. Una sorta di tassa nascosta.

Bitcoin, mettendo fine a questo sistema, si e’ messo contro molto interessi. Ci sono tentativi di farla cadere. Dal primo Agosto 2017 Bitcoin e’ stato compromesso con un cavallo di troia inserito da alcuni sviluppatori che una volta lavoravano volontariamente per il progetto Bitcoin ma dal 2015 sono stati assunti da una ditta fondata proprio da AXA (Bilderberg) il cui unico scopo e’ controllare Bitcoin.

Questa versione sabotata di Bitcoin è chiamata Segwit Coin. Segwit e’ il cavallo di Troia. Altro non e’ che un sistema per forzare gli utilizzatori di Bitcoin ad usare “terze parti di fiducia” , presumibilmente le banche, facendo saltare quella che e’ la funzione primaria di Bitcoin ovvero un sistema di pagamento fra pari.

Ad Agosto 2017 e’ successo qualcosa di inatteso, un gruppo di persone ha deciso di creare una “nuova” versione di Bitcoin, senza il cavallo di troia inserito nella versione bancaria.

Arrivati a questo punto, l’Elite si trova oggi a controllare una versione di Bitcoin attraverso il cavallo di Troia e non avere alcun controllo su Bitcoin Cash.