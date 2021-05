Casting per Film Dove e Come fare i Provini

Ogni anno in Italia si girano dai 200 ai 300 film. Purtroppo la pandemia ha rallentato i ritmi, le produzioni cinematografiche si sono ridotte, ma sono cresciute quelle televisive.

La città principe per il cinema è Roma, grazie anche agli studi cinematografici di Cinecittà , ma ci sono altre realità che i stanno affermando grazie agli incentivi messi a disposizione da Regioni e città. Tra le tante realtà segnaliamo Torino, Napoli e l’intera Puglia. Le film commission sono molto attive per promuovere il territorio e dare visibilità anche all’estero.

I casting per i film sono dunque aperti un po’ in tutta Italia e per diverse parti dell’ anno. Solitamente si cercano comparse (leggi anche l’articolo come fare la comparsa), figuranti, generici, ma anche personaggi maggiori e molti attori oggi famosi devono la loro carriera proprio ai casting, ai provini che li hanno messi in buona luce di fronte a registi e direttori di produzione.

Le produzioni un po’ piú importanti si affidano alle “agenzie di casting” per cercare attori e figuranti. Spiegano quali sono le esigenze del produttore e regista, i ruoli da ricoprire, le caratteristiche che deve avere l’attore, l’età ecc. Spesso si va alla ricerca di “volti non conosciuti” da affiancare ad attori già noti al pubblico. Si tratta ad ogni modo di richieste che fa la produzione.

Di seguito riportiamo le piú importanti

RB CASTING , di Laura Muccino, la sorella del famoso regista Gabriele Muccino dirige una delle piú importanti agenzie, quella che ha reclutato gli attori di Gomorra, Romanzo Criminale per intenderci. Serie Tv che poi sono state vendute in tutto il mondo. Per essere aggiornati sui casting film in corso o per proporre la propria candidatura l’indirizzo mail è support@rbcasting.com

Film commission Piemonte : molto attiva nella realizzazione di film e serie tv che vengono girate nella Regione. Effettuano di continuo casting, per controllare quelli in corso questa è la pagina.

Emilia Romagna Film Commission : lo scopo è quello di supportare e incentivare le produzioni cinematografiche a "girare" nella Regione con l'aiuto di fondi e logistica, qui per controllare i provini in corso

Toscana film commission : altra Regione che si spende molto per il cinema, nella loro pagina l'elenco dei casting aperti per film e serie televisive che verranno girate in Toscana.

Apulia Film Commission : è stata una delle piú attive nel corso degli anni a finanziare film e serie girate in Puglia. L'elenco dei casting aperti sulle produzioni cinematografiche possono essere consultate in questa pagina.

Veneto Film Commission : altro territorio che viene valorizzato è quello Veneto, aperti sempre casting per le produzioni che avvengono da queste parti, qui per consultare la lista .

Film Commission Regione Campania : anche in questo caso la Film Commission ha il compito di aiutare produzioni cinematografiche che vogliono realizzare film nella Regione. A questo indirizzo si possono controllare i casting aperti.

Come affrontare un casting

spesso nei casting viene soltanto chiesto di “posare” per alcune foto, presentarsi e dire frasi di circostanza. Altre volte invece si deve “recitare una parte“, che sarà quella da interpretare nel film. In questo caso siamo piú di fronte ad un “provino”.

In questo caso è bene prepararsi . Bisogna leggere più volte il testo, improvvisare seguendo l’idea del testo e poi impararlo sulla punta delle dita. Devi testare diversi metodi e trovare quello che funziona per te. Studia bene il testo per essere più preciso nella tua interpretazione

Ti consiglio di metterti in “condizioni di casting”. Immagina di essere nella sala casting, di fronte alla telecamera. Se hai una macchina fotografica o una macchina fotografica, riprendi te stesso o chiedi a un amico di farlo. Film all’altezza del busto.

La ripetizione ti aiuterà a sentirti a tuo agio con il testo. La chiave è non doverci pensare perché verrà mostrato sullo schermo. Anche per te pensare al testo ti farà scendere dal palco, per qualche secondo “non sei più dentro”.

Prova a fare il casting in piedi, seduto o nella direzione del testo. Vale a dire che se il personaggio deve essere seduto, deve alzarsi in piedi durante la scena e farlo bene. L’obiettivo è non farsi prendere alla sprovvista durante il lancio.

Non cercate di interpretare un ruolo. Assumetevi la responsabilità di ciò che siete. Se provate a interpretare un personaggio, è probabile che sembriate innaturali.

Quando sei in audizione, ascolta attentamente le indicazioni e dai nuovi suggerimenti. Se hai lavorato bene in avanti, non sarai sorpreso e potrai andare in una direzione che avevi già considerato.

Nonostante ciò, non possiamo prevedere tutto. Ti verranno chieste cose che non ti aspettavi. Questo è il motivo per cui dobbiamo lavorare sulla sua flessibilità.