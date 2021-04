Come Diventare Figurante e Comparsa

Se sogni di mettere piede sui set cinematografici o televisivi senza avere le doti ed il talento per fare l’attore puoi provare a diventare comparsa o figurante. Di cosa si tratta? Come dice la parola lavorerete ed apparirete in pellicole cinematografiche o pubblicità e fiction televisive per pochi secondi, in una scena in cui è prevista la presenza di comparse.

E’ un lavoro divertente, ovviamente saltuario, ma che vi permette di guadagnare relativamente bene per gli sforzi fatti e di vivere l’ avventura della preparazione di un film, magari accanto ad attori famosi. Vediamo come fare per diventare comparsa o figurante.

Come candidarsi per diventare comparsa o figurante

C’è una città in Italia in cui si girano piú film rispetto alle altre, si tratta ovviamente Roma. La capitale offre è un bellissimo set naturale a cielo aperto, ma soprattutto dispone dei famosi studi di Cinecittà. Qui si realizzano ancora molti film, ma non solo; una parte dell’ anno molti studios sono occupati dalle produzioni televisive della RAI in cui trovano impiego molti figuranti. Questo è il link per candidarsi ai casting RAI come figurante o addirittura come concorrente nei quz e giochi televisivi.

C’è anche Mediaset che cerca spesso comparse. Gli studi sono quelli di Milano, ma anche di Roma sulla Tiburtina dove viene girato ad esempio Uomini e Donne. Per potersi candidare come figuranti per Mediaset questo è l’indirizzo utile. Segnaliamo anche il link della MAGNOLIA, società di produzione televisiva autrice tra gli altri di programmi come “L’EREDITA’” e “CAMBIO MOGLIE“. C’è anche REALTIME cha ha la sua pagina casting per candidarsi alla partecipazione di trasmissioni.

Per lavorare come comparsa cinematografica o televisiva non è ad ogni modo semplice anche perchè molto spesso gli annunci che si vedono online o sui giornali di ricerca comparse sono spesso specchietti per gli allodole. Attirano le persone con il sogno di diventare attori e comparse proponendo corsi e master a pagamento.

Ci sono però società di casting molto serie che cercano sempre volto nuovi ed interessanti, sia per cinema, ma anche per fiction e pubblicità. Consigliamo anche di controllare le FILM COMMISSION delle varie Regioni e Città che si occupano di “veicolare” l’immagine della città attraverso il cinema, ad esempio quella di TORINO O L’Apulia film Commision della Regione Puglia.

Condizioni di lavoro

Non sempre è piacevolissimo fare la comparsa. Spesso ci sono tempi di attesa molto lunghi, si lavora tutto il giorno per fare magari due o tre ciak quando il regista è pronto. Oltre al tempo che può giocare brutti scherzi, sappi che a volte purtroppo dovrai fare un lungo viaggio. È per questo motivo che si consiglia di conoscere bene qual è il luogo delle riprese prima di intraprendere l’avventura. Quindi, sappi che non ci sono orari fissi e che dovrai essere paziente.

Alcune riprese possono durare a lungo, fino a tarda notte. Come extra, ti impegni a rimanere fino alla fine e dovrai mantenere quell’impegno. A parte questi piccoli dettagli, fare il figurante o la comparsa è molto semplice, non bisogna avere delle competenze specifiche o talento per il cinema.

La troupe cinematografica, o meglio il “capo comparsa” ti dirà cosa fare e cosa non fare, ed è molto semplice. Devi solo seguire le istruzioni. Ti permetterà anche di vivere l’avventura del dietro le quinte di un set che è sempre molto eccitante, perché non ha nulla a che fare con ciò che vedi al cinema o in tv.

Quanto si guadagna nel are la comparsa

Per quanto riguarda la remunerazione, è relativamente interessante. Ovviamente ogni progetto offre una remunerazione ben precisa che cambia a seconda di quello che dovrà fare la comparsa. Tuttavia, possiamo darti una stima di ciò che guadagnerai come extra.

In media, per una giornata di lavoro, verrai pagato circa 100 euro lordi. Che è davvero buono lo stesso! Sappi che chiunque può richiedere un’offerta extra e che in genere non è richiesta alcuna esperienza. Tuttavia, la concorrenza è dura e i posti a sedere possono essere costosi! Si consiglia quindi di controllare gli annunci di casting il più spesso possibile per essere reattivi e per candidarsi rapidamente. In questo modo avrai maggiori possibilità di essere selezionato per vivere questa magnifica avventura

I figuranti speciali sono quelli che guadagnano un po’ di piú. Il figurante speciale, a differenza della comparsa, pronuncia una o piú battute e viene menzionato anche nei titoli di coda. E’ pagato a scena o a giornata lavorativa e può guadagnare anche 200-300 euro.

Chiunque può fare la comparsa. Il lavoro non è difficile e inoltre sarai ben pagato per partecipare alle riprese. Se è un’esperienza che ti piace, assicurati di controllare regolarmente le offerte di casting.