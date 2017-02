Detrazioni fiscali per tutto il 2013 sull’acquisto di Elettrodomestici

Anche gli elettrodomestici potranno usufruire del 50% di detrazioni fiscali se acquistati fino al 31 dicembre 2013. Il Senato ha dato oggi il via libera all’estensione dell’ ecobonus previsto prima sui mobili nell’ ambito di una ristrutturazione edilizia anche per i cosiddetti elettrodomestici bianchi, ovvero forni, frigoriferi, lavastoviglie ecc.

Il decreto Letta, dl n.63 del 2013 pubblicato in G.U. del 4-6-2013, aveva previsto la proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni che ora è stato applicato agli elettrodomestici.

La spesa massima non dovrà superare i 10.000 euro e dovrà avvenire nell’ ambito di una ristrutturazione edilizia . Il governo ha eliminato la dicitura che rendeva esplicito l’intervento per gli elettrodomestici «a libera istallazione» ma lo sconto, ad una prima lettura, non è limitato ai soli elettrodomestici da incasso, bensì ai «grandi elettrodomestici». Questi, inoltre, dovranno però avere almeno un consumo energetico di classe A+ (A per i forni). Il cambio di formulazione, poi, ha poi reso «aggiuntiva» rispetto al tetto dei 96.000 euro previsti per i lavori di ristrutturazione, la somma di 10.000 euro di spesa (e quindi di 5.000 euro di sconto da spalmare in 10 anni) che potrà essere utilizzata per l’acquisto di mobili o degli elettrodomestici cosiddetti «bianchi».

Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva ufficialità.

Link sponsorizzati