Guardate come va a finire questo Massaggio

I massaggi sono belli, ci fanno stare bene, ci rilassano. Se poi siamo uomini e c’è una bella ragazza a farcelo è ancora meglio. In questo caso una bellissima donna in tacchi e costume da bagno si propone di fare un massaggio ad un ragazzo. Lo fa stendere a pancia in giù in modo che non possa vedere cosa accade alle sue spalle, ma ecco apparire qualcosa. La scena è esilarante. Specie nel finale. La ragazza propone un “happy ending“, ovvero un finale divertente. Potete immaginare di cosa si tratti. Il finale che aveva in mente in ragazzo però è diverso, guardate cosa accade alla fine.

Insomma una candid camera tutta vera con le espressioni del ragazzo che la dicono tutta su quello che è improvvisamente accaduto.

