Guardate cosa fa in 3 minuti a Queste Ragazze Funzionerà anche da Noi?

Si chiama Patty Mayo e di sicuro non è timido. Si tratta di un ragazzo francese di 25 anni che gira per le spiagge californiane per rimorchiare e documentare tutto creando video virali. La sua tecnica è semplice: propone un massaggio con olio alla banana alle ragazze. E’ una scusa per creare un contatto e sfoderare la sua simpatia. Di certo non si può dire che sia bellissimo, però riesce sempre a strappare un numero di telefono. Significa che con le ragazze l’aspetto fisico non è poi così fondamentale.

Cosa conta è la sveltezza e la simpatia. Il video è girato in inglese, ma l’accento francese del ragazzo si fa sentire. Per effettuare il massaggio si mette in mutande, quella che lui chiama la sua “uniforme”. Le ragazze stanno al gioco e alla fine lasciano volentieri il loro numero di cellulare. Da provare sulle nostre spiagge. Funzionerà? Oppure le nostre donne sono più chiuse rispetto alle californiane?

