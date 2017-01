Il Ballo Sinuoso di Una Blogger uscita dall’ Anoressia

Accettare il proprio corpo non è cosa facile. Ne sa qualcosa Megan Jayne Crabbe, una ragazza 23enne inglese di Essex. All’età di 14 anni era arrivata pesare 28 chili a causa di una pericolosa anoressia nervosa. Ne è uscita fuori grazie ad un lavoro psicologico, accettando il suo corpo senza colpe. Da allora di strada ne ha fatta, il suo corpo ha preso forme anche abbondanti.

Proprio per questo ha deciso di aprire un blog ed un profilo instagram seguito da 432.000 persone. Lo scopo è quello di aiutare le donne ad accettarsi, accogliere anche i difetti che si possono avere.



Lo scorso Natale ha postato due foto, in bikini, prima e dopo le feste. La pancia che si era formata a causa dell’ abbuffata non “deve farvi sentire in colpa“. “Siete belle, desiderabili e amabili sia se avete lo stomaco piatto oppure no“.

“Credevo perdere il peso era la cosa più importante del mondo, non c’era limite alla magrezza. Poi, quando stavo quasi per morire c’erano solo due opzioni, o aumentavo e prendevo chili oppure avrei perso la vita. ”

Nel corso di un anno, Crabbe è passata dal peso di soli 29 chili e ad essere ‘sul letto di morte’ a 81 chili . Ora non si vergogna di mostrare le sue curve, tanto da esibirsi in un balletto sexy sfidando “colleghe” ben piu’ magre e dimostrando che si può essere belle anche con qualche chilo in piú.