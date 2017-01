Per essere un video di ricette di cucina non è andato male. Ben 4 milioni di visualizzazioni in poco tempo. C’è da dire che la ricetta non è un granchè, la qualità video è scarsa, si fa fatica ad immaginare che esca un piatto gustoso però ha avuto un gran successo.

Il motivo? La cuoca cucina nuda o quasi. E’ coperta solo da un grembiule che fa immaginare tutto il resto. Lei si definisce una “foodvlogger” ovvero una blogger video del cibo. E’ una ragazza statunitense di nome Stephanie Dail, è americana, del North Carolina.

Non è bellissma, ma sa come colpire al cuore o da altre parti. Rosicchia verdure, si muove in maniera sensuale, si mette in bocca il mestolo. Sono gli ingredienti di successo, mentre in pochi sembrano essere concentrati alla ricetta: pollo asiatico.

Non è comunque l’unica sexy cuoca presente su Youtube. C’è anche l’italiana “zia flavia” che tramite la sua pagina Facebook si possono visualizzare video della procace napoletana. Il punto forte di Flavia è proprio il decoltè “boobs” che mette generosamente in mostra mentre cucina.