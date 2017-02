Incentivi EcoBonus per le Ristrutturazioni, Mobili e Pannelli Solari

Il decreto legge numero 63 del 2013 pubblicato in G.U. il 5-6-13 numero 150 ha prorogato il cosiddetto “ecobonus” per le ristrutturazioni edilizie, confermando le detrazioni fiscali al 50% fino al 31 dicembre 2013 (dal 2014 passeranno al 36%). Ci sono state anche delle novità come il bonus fiscale per l’acquisto di mobili fino a 10mila euro e la detrazione del 65% per la riqualificazione energetica.

Il decreto introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo ed i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. La direttiva europea e con essa il DI. 63/2013 fissano come data ultima per il recepimento il 31 dicembre 2018 per le strutture occupate o di proprietà di pubbliche amministrazioni ed il 01/01/2021 per le strutture private. Ecco anche il motivo per cui con il primo agosto il Senato ha dato via libera alla legge di conversione del decreto 63/2013, con il quale le agevolazioni fiscali per la casa verranno stabilizzate dal 2014 in avanti.Vediamo nel dettaglio le singole misure adottate dal nuovo decreto.

Detrazione fiscale al 65% per il risparmio energetico:

questo provvedimento porta dal 55% al 65% la detrazione e sarà valido fino alla fine del 2013 per i privati, e fino al 30 giugno 2014 per interventi sui condomini. Gli interventi che accedono alla detrazione sono:

– interventi di riqualificazione completa su edifici esistenti;

– interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione;

– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per implemento del riscaldamento a pavimento.

Restano invece esclusi quegli interventi che rientrano già nelle agevolazioni del conto termico.

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano a seconda del tipo di intervento di riqualificazione energetica che si vuole effettuare:

– riqualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione massima consentita è di 100.000 euro; – lavori su involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici #esistenti) è di 60.000 euro; – installazione di pannelli solari è di 60.000 euro;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro. La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Nessuna modifica nè per gli edifici interessati dall’agevolazione: possono accedervi i fabbricali esistenti di tutte le categorie catastali, né per i beneficiari del bonus: le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per usufruire della detrazione è necessario acquisire, in base all’intervento realizzato: a. L’asseverazione di un tecnico abilitato; b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;

La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione

in dieci rate annuali di pari importo. Gli interventi per i quali spetta la detrazione sono:

– lavori per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo ed i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze

– lavori di manutenzione ordinaria effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali,

– la demolizione di un edificio seguita dalla ricostruzione del manufatto conforme di sagoma volume

– la trasformazione di superfici accessorie (come i sottotetti o gli scantinati) in superfici utili (abitazioni)

– ampliamenti contenuti entro il 20% della volumetria esistente

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

– abbattimento di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili;

– opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro intrusioni ed atti illeciti, al contenimento dell ‘inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici

– interventi di cablatura degli immobili

– gli interventi di bonifica dall’amianto

– ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di “eventi calamitosi”, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

I beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, locatari o comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agi immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.

Il bonus per i mobili:

La detrazione del 50% si applica per la prima volta anche all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di una ristrutturazione edilizia senza alcuna limitazione merceologica, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro ed entro il 31/12/2013. L’importo di € 10.000 sarà da aggiungere al massimale di 96.000 previsto per i lavori di ristrutturazione che pertanto diventerà di € 106.000.

Confermata anche l’estensione del bonus del 50% ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che si aggiungono ai mobili già previsti nel testo del DL 63/2013 sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. Anche la detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita in dieci quote annuali di eguale importo.

Per poter usufruire di qualunque di queste agevolazioni è obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento, il codice fiscale di chi effettua il versamento e usufruirà della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale di chi effettu i lavori o vende l’arredamento e gli elettrodomestici. Ai fini di rispondere in modo adeguato ad un eventuale controllo fiscale da parte degli ispetto dell’Agenzia delle Entrate è meglio conservare tutta la documentazione che certifica le spese effettuate e portate in detrazione, almeno fino a quando la quota di detrazione viene utilizzata, cioè sino al quinto anno successivo a quello nel quale si usa l’ultima rata dello sgravio. In caso di negligenze infatti il bonus potrebbe essere annullato.

Detrazioni per l’installazione di pannelli fotovoltaici:

terminati gli incentivi del quinto conto energia, si sono esauriti a luglio 2013, i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono godere degli incentivi del 50% fino al 31 dicembre 2013 anche in mancanza di ristrutturazione edilizia (lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con questa risoluzione). Devono avere una potenza inferiore a 20kw e servire solo per la produzione di energia elettrica per uso privato, la corrente non deve quindi essere rivenduta.