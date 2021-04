Investire Oggi in Obbligazioni conviene?

In questo periodo di grande incertezza investire è diventato molto difficile. Non che prima fosse diverso, ma dire che il periodo che stiamo passando sia “particolare” è poco. L’investimento obbligazionario è considerato a “medio rischio”, ma non sempre è così, dipende dal tipo di obbligazione.

Se prendiamo ad esempio un titolo di Stato italiano, come il BTP o BOT, l’investimento è a “basso rischio“, ma i rendimenti annuali veramente poveri. Non sempre è così, dipende dal prezzo di acquisto, dal “timing“, ovvero dal momento in cui acquistiamo e vendiamo e ovviamente dal tipo di titolo.

Oggi investire in obbligazioni conviene, come d’altronde in altri periodi, ma bisogna conoscere la materia. Abbiamo preparato questo articolo proprio per approfondire la materia, in fondo stiamo mettendo in gioco i nostri soldi e dobbiamo essere coscienti di quello che acquistiamo.

Che cos’è un obbligazione

fondamentalmente è un “prestito” che un’azienda o uno “Stato” chiede ai risparmiatori. In cambio del prestito concede degli interessi variabili (cedola). Alla scadenza dell’ obbligazione, l’emittente restituisce l’importo preso in prestito. Durante la loro vita, le obbligazioni sono quotate in borsa, il che consente di rivenderle prima della scadenza o di acquistarne altre durante la loro vita. Esistono molte categorie con caratteristiche molto variabili.

Ecco le principali caratteristiche delle obbligazioni e i criteri che possono guidare la scelta per l’acquisto.

Vita di un’ obbligazione

Può durare da pochi mesi a tutta la vita. In quest’ultimo caso non è previsto alcun rimborso del capitale, se non anticipatamente. Più lunga è la durata, maggiore è il rischio di mancato rimborso di questo debito e maggiore è il tasso di interesse pagato dall’emittente dell’obbligazione.

tasso di interesse

Può essere fisso o variabile per tutta la durata dell’ obbligazione. Può anche essere “revisionabile”, cioè passare da “fisso” a “variabile”, o viceversa. Infine, può essere indicizzato su qualcosa (inflazione, prezzo del petrolio, valuta estera, indice di borsa ecc.) o calcolato sulla base di uno zero coupon (il che significa che non c’è un pagamento senza cedola durante la vita dell’l obbligazione).

Quasi tutte le obbligazioni prevedono di pagare i propri interessi ogni anno. Al contrario, alcune capitalizzano questo interesse e alla fine rimborsano il valore del capitale iniziale e tutti i guadagni.

Tipi di obbligazioni

Esistono diversi tipi di obbligazioni che differiscono tra loro in base alle modalità di pagamento delle cedole o in base alla vita dell’ obbligazione stessa :

obbligazioni a tasso fisso : l’importo della cedola e la frequenza di pagamento degli interessi sono fissate all’emissione dell’obbligazione. La remunerazione è quindi costante fino alla scadenza dell’obbligazione.

: l’importo della cedola e la frequenza di pagamento degli interessi sono fissate all’emissione dell’obbligazione. La remunerazione è quindi costante fino alla scadenza dell’obbligazione. Obbligazioni a tasso variabile : l’ammontare della cedola dipende dall’evoluzione dei tassi di mercato (es. Tassi interbancari come l’Euribor) più un tasso fisso. L’evoluzione di questo tasso di mercato varia a intervalli regolari.

: l’ammontare della cedola dipende dall’evoluzione dei tassi di mercato (es. Tassi interbancari come l’Euribor) più un tasso fisso. L’evoluzione di questo tasso di mercato varia a intervalli regolari. Obbligazioni zero coupon : le obbligazioni zero coupon non generano cedole per tutta la loro durata.

: le obbligazioni zero coupon non generano cedole per tutta la loro durata. Obbligazioni a cedola singola : l’importo della cedola viene capitalizzato e pagato per intero alla scadenza del prestito.

: l’importo della cedola viene capitalizzato e pagato per intero alla scadenza del prestito. Obbligazioni convertibili : queste obbligazioni possono essere scambiate con azioni della società emittente alle condizioni previste all’emissione dell’obbligazione.

Obbligazioni corporate

Un’obbligazione societaria è un tipo di titolo di debito emesso da un’impresa e venduto agli investitori. L’azienda ottiene il capitale di cui ha bisogno e in cambio l’investitore riceve un numero prestabilito di pagamenti di interessi a un tasso di interesse fisso o variabile. Quando l’obbligazione scade, o “raggiunge la scadenza”, i pagamenti cessano e l’investimento originario viene restituito.

Differenza tra Obbligazioni e azioni

Le azioni ti danno la proprietà parziale in una società, mentre le obbligazioni sono un prestito da te a una società o al governo. La più grande differenza tra loro è il modo in cui generano profitto: le azioni devono apprezzarsi in valore ed essere vendute in seguito sul mercato azionario, mentre la maggior parte delle obbligazioni paga interessi fissi nel tempo.

Come comprare obbligazioni

Puoi acquistare un’obbligazione (vale a dire, acquistare un titolo che giustifica in cambio dell’importo prestato, il pagamento dello stesso ad una data futura) da un intermediario finanziario autorizzato . Potrebbe essere la banca online ad esempio.

Le obbligazioni possono essere emesse sul cosiddetto mercato primario , ovvero acquistate direttamente dall’emittente, oppure sul cosiddetto mercato secondario o MOT Mercato Telematico delle Obbligazioni (in borsa), ovvero da investitori che rivendono obbligazioni.

Investimento obbligazionario rischi

Sebbene investire oggi in obbligazioni conviene l’investimento non è scevro da rischi. Piú è alto il rendimento e piu’ è alto il rischio. Cosa rischiamo? : che il nostro creditore, chi emette l’obbligazione, non ci restituisca il prestito.

E’ realistica questa cosa? Sì, chiedetelo a chi ha investito nei famosi TANGO BOD, ovvero i titoli di stato argentini oppure in obbligazioni di Banca Etruria, Banca Marche, Cirio ecc.

Per questo possiamo assimilare il tasso di interesse alla quota di rischio assunta dall’investitore: più il tasso di interesse è remunerativo, più l’investimento è rischioso.

Si prega di notare che esistono altri rischi (rischio di diminuzione del valore dell’obbligazione in caso di rivendita prima della scadenza, rischio di insolvenza dell’acquirente in caso di rivendita dell’obbligazione, rischi legati alla valuta dell’ obbligazione ecc.).

Prima di essere emesse per gli investitori, le obbligazioni vengono esaminate per valutare l’affidabilità creditizia dell’emittente da una o più agenzie di rating, ad esempio Standard & Poor’s, Moody’s Investor Services e Fitch.

Ciascuna di queste agenzie ha il proprio sistema di classificazione, ma le obbligazioni con il rating più alto sono comunemente chiamate obbligazioni con rating ” Triple-A “. Le obbligazioni societarie con rating più basso sono chiamate obbligazioni ad alto rendimento a causa del loro maggiore tasso di interesse applicato per compensare il loro rischio più elevato. Questi sono anche conosciuti come obbligazioni “spazzatura” .