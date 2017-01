La piú sensuale ed eccitante danza del Mondo la Kizomba

La Kizomba, una danza molto sensuale ed eccitante, è nata a Luanda, in Angola, Africa nel 1980. E’ stata sviluppata riprendendo la Semba, altro ballo angolano. La Semba ha un ritmo molto piú veloce rispetto alla Kizomba che invece è piú lenta e morbida. Proprio per questo motivo questo ballo ha iniziato a prendere piede, appassionando gli amanti dei balli latini americani come salsa, bachata, cha-cha e merengue. Il movimento ricorda un po’ il tango, ma in questo i gesti sono piú sensuali, lenti e dolci con movimenti molto morbidi del bacino e dell’ anca.

La Kizomba è allo stesso tempo uno stile di musica che inizia a farsi sentire anche nei locali italiani sfruttando basi di r’n’b. Qui sotto potete vedere un bellissimo video in cui si balla in gruppo, durante la Kizomba Flashmob Internazionale che si è tenuta in Messico. La Kizomba può essere ballata da soli, in gruppo, ma soprattutto in coppia, il nome infatti significa “abbraccio”.

