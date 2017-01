L’amore non ha genere ed etichette e non guarda in faccia nessuno. E’ questo in sintesi il concetto che volevano comunicare due artisti statunitensi che hanno realizzato un video molto particolare. Dietro uno schermo speciale, venivano “radiografati” i corpi umani di alcune persone che si abbracciavano e baciavano. Quando gli stessi uscivano fuori dallo schermo speciale veniva rivelato il loro vero volto e anche la loro sessualità, ma non solo. Colore della pelle diverso, religioni differenti, tutto ciò è niente di fronte all’ amore che è un concetto universale. Bellissimo il messaggio, gradito dalle persone che assistevano alla performance.

L’obiettivo da comunicare è stato chiaro: tutte queste coppie si amano allo stesso modo; gli aspetti aggiuntivi (la razza, l’età, il genere) sono solo particolari secondari e spesso insignificanti. Viva l’amore in tutte le sue forme!

