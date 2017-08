Nuda Proprietà conviene oppure No

Link sponsorizzati





Coloro che hanno la fortuna di essere proprietari di casa e vogliono assicurarsi una pensione che li metta al riparo per il resto della vita possono optare per la nuda proprietà. Non è un argomento nuovo. Questa istituzione esiste da anni; in pratica il proprietario della casa vende l’immobile “spogliandosi” della sua proprietà (ecco perchè è nuda proprietà), incassa i soldi, ma continua ad abitarla (mantiene cioè il cosiddetto diritto di usufrutto) finché è in vita. Solo alla sua morte chi ha acquistato la nuda proprietà diventerà pieno proprietario del bene.

Acquisti di case in nuda proprietà ci sono sempre stati ma ultimamente, sicuramente per via della crisi, le compravendite sono cresciute. Secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel 2016 hanno fatto registrare un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Una tendenza che dovrebbe continuare anche quest’anno.

La nuda proprietà per chi vende

Molte persone che terminano di lavorare iniziano ad andare in pensione con cifre modeste, se possono contare sull’ appartamento di proprietà decidono di venderlo per monetizzare e costruirsi una rendita vitalizia. Ovviamente la questione è morale: la casa era una bene da passare ai figli, ma la crisi morde ed i soldi servono.

Quindi si vende la proprietà e ci si rimane in casa fino alla morte guadagnando i soldi della vendita dell’ immobile. Si paga però la tassa sulla casa, IMU E TASI non deve però versare le imposte se l’immobile non ricade entro le categorie di lusso, e si continuano a pagare le spese condominiali e di manutenzione ordinaria dell’ edificio.

La nuda proprietà per chi acquista

chi vuole investire comprando una nuda proprietà lo fa perchè la casa costa meno. Ovviamente piú è alta l’età del proprietario da cui ci compra e maggiore sarà il prezzo. Una nuda proprietà in cui il proprietatio ha 65 anni ha senso solo per un ragazzo di 20 anni che potrebbe riscattare l’immobile tranquillamente dopo 20 anni.





Quanto costa in meno una casa in nuda proprietà? Dipende da diversi fattori, ma soprattutto dall’ età del nudo proprietario.C’è poi da considerare il suo stato di salute e anche il numero di persone che si riservano il diritto di usufrutto. In ogni caso si parte da un 30-40% in meno.

Le spese di gestione di una casa in nuda proprietà sono a carico di chi detiene l’usufrutto (che ha l’obbligo di mantenere la casa con diligenza senza danneggiarla o modificarla) così come l’IRPEF relativa all’immobile, l’ICI se si tratta di seconda casa ed anche le spese di manutenzione ordinaria (mentre le riparazioni straordinarie sono di competenza del nudo proprietario).

imposte per l’acquisto di una nuda proprietà

La base imponibile delle imposte sull’acquisto in nuda proprietà è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto. Se il primo è facilmente determinabile, il secondo si calcola nel seguente modo

si calcola la rendita annua dell’immobile (pari al valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso legale di interesse che è pari allo 0,2% dal 1° gennaio 2016);

si moltiplica la rendita annua così ottenuta per il coefficiente relativo all’età del venditore (cioè dell’usufruttuario).

I coefficienti sono i seguenti:

275: tra i 61 e i 63 anni

250: tra 64 e 66 anni

225: tra 67 e 69 anni

200: tra 70 e 72 annni

175: tra 73 e 75 anni

150: tra 76 e 78 anni

125: tra 79 e 82 anni

100: tra 83 e 86 anni

75: tra 87 e 92 anni

50: tra 93 e 99 anni

Una volta ottenuta la base imponibile da tassare, su di essa si calcolerà l’imposta di registro (con aliquota al 2% se si tratta di prima casa, al 9% se è una seconda, più le imposte ipotecaria e catastale.