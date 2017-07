Ordinanze Catene da Neve 2012-2013 la Lista delle strade dove vige l’obbligo

Link sponsorizzati





La Polizia di Stato, tramite il portale di Viabilità Italia, ha pubblicato la lista delle ordinanze circa l’obbligo di montaggio di pneumatici invernali o, in alternativa, catene da neve. In moltissimi tratti autostradali, strate provinciali e statali, l’obbligo è già scattato da metà novembre e sarà valido fino al periodo marzo-aprile 2013.

I conducenti devono avere a bordo le catene da neve compatibili con la misura delle proprie gomme come riportate da libretto di circolazione, in alternativa possono montare gomme termiche-invernali che sono riconoscibili dalla marchiatura (M+S) presente sul profilo del pneumatico.

La multa per coloro che non rispettano l’obbligo va dagli 80 ai 318 euro.

Meglio gli pneumatici invernali o le catene da neve?

Dal punto di vista economico le catene da neve. Quelle universali hanno un prezzo compreso tra i 30 ed i 50 euro. Sono utili quando è presente molta neve nel fondo stradale, ma l’auto deve procedere ad un’andatura moderata. Non tutti i modelli di auto possono montarle. Quelle con Abs e sensori devono optare per i modelli a “ragno”. Le gomme termiche possono essere utilizzate quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, garantiscono un “grip” maggiore rispetto alle gomme estive e alle “all season”, ma non sono esenti da pattinamento in caso di ghiaccio e slittamento in caso di qualche cm di neve. Qui la lista delle strade dove vige l’obbligo per la stagione 2012-2013: obbligocateneneve_2012-2013