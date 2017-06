Ordinanze per il Montaggio Pneumatici invernali per il 2013-2014

Link sponsorizzati





Per la stagione invernale 2013-2014 è stata adottata una data unica circa l’obbligo per il montaggio delle gomme invernali dette anche termiche. Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha voluto semplificare le cose e ha stabilito che per tutte le strade, ove previsto, l’obbligo entrerà in vigore il 15 novembre 2013 e cesserà il 15 aprile 2014.

Niente più babele di ordinanze differenti per ogni comune, ma una sola ed unica data. Gli enti dovranno affiggere dei cartelli sulle strade indicando il periodo “15 novembre-15 aprile”, il tratto interessato, e il nome della strada.

Gli automobilisti hanno l’obbligo di montare pneumatici invernali (sono riconoscibili dalla scritta sul profilo M-S e dal simbolo del fiocchetto della neve) o, in alternativa, di avere a bordo le catene da neve. I trasgressori che non rispetteranno l’obbligo saranno puniti, in caso di controllo da parte delle forze dell’ ordine, con una multa compresa tra 80 e 318 euro.

Cosa sono i pneumatici invernali:

normali gomme con un profilo differente e con una mescola che presenta più silice. Assicurano maggiore stabilità a temperature sotto i 7 gradi e con neve e ghiaccio, anche se in quest’ultimo caso non possono fare molto di più di una gomma estiva. Il costo è quello di un normale pneumatico.

La direttiva completa del Ministero dei Trasporti sull’obbligo pneumatici invernali.