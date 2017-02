Record di Vendite Mondiali per Mercedes Benz nel 2013

Mercedes-Benz, tutto il gruppo Daimler, non ha mai venduto tante auto nella sua storia come nel 2013 . Ha toccando quota 1,461 milioni di auto vendute nel mondo per un incremento del 10,7% sull’anno precedente. Il risultato positivo è stato confermato dall’andamento di dicembre che ha registrato per la casa automobilistica tedesca vendite per 139.180 vetture (+11,2% sullo stesso mese del 2012).

In totale, la divisione Mercedes-Benz Cars ha chiuso l’anno con con 1.562.472 auto vendute (+9,7%), grazie alle 100.792 unità di Smart (-2,8%, ma il modello attuale è alla fine del suo ciclo di vita). La controllata Volkswagen Audi ha venduto 1.575.000 veicoli. Incrementi cospiqui per Mercedes in Usa (+14%), Giappone (+31%) e Cina (+11%), ma anche il difficile mercato europeo è in crescita del 5,9% grazie alla buona accoglienza riservata alle vetture compatte (Classe A e B) che hanno visto un aumento di vendite del 64% rispetto all’anno precedente.

Commentando i risultati Dieter Zetsche, Ceo di Daimler, sottolinea come «la nostra strategia sta pagando, con un aumento delle quote di mercato in Europa e Stati Uniti. Per il 2014 ci aspettiamo nuovo slancio dalla piena disponibilità di alcuni modelli su tutti i mercati e dall’arrivo della nuova classe C e del suv compatto Gla e l’erede della Smart sarà nei saloni dei concessionari nel quarto trimestre di quest’anno».