Sabato 26 Ottobre Musei aperti anche di Notte

Il prossimo 26 ottobre 2013 musei aperti la notte in tutta Italia. L’iniziativa si chiama “una notte al museo” ed è organizzata dal Ministero dei Beni Culturali. Dalle ore 20 alle 24 porte aperte in tutti i siti museali e archeologici statali, clicca qui per la lista dei musei. Per i visitatori sarà anche l’occasione per un aiuto concreto alla tutela del patrimonio artistico statale. L’evento si ripeterà il 30 novembre e 28 dicembre 2013.

Lanciata dalla direzione valorizzazione del ministero dei beni culturali e del turismo arriva insieme alle serate a porte aperte la campagna «L’arte aiuta l’arte» che destina al restauro di alcune opere di proprietà dei musei italiani i fondi raccolti con Notte al museo e coinvolge i cittadini – chiamandoli a votare online- nella scelta di cosa restaurare. Chi vuole partecipare può scegliere tra otto opere: dal cavallo in marmo di epoca romana conservato agli Uffizi alla Madonna con Bambino del Perugino del museo di Capodimonte, dalla Natività di scuola fiamminga di Palazzo Barberini alla Giuditta e Oloferne di Nicolas Renier delle Gallerie dell’Accademia. Il restauro, spiegano dal ministero, sarà finanziato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione, che destinerà i proventi dei biglietti di ingresso delle precedenti edizioni di «Una notte al museo». Un progetto, sottolinea il ministro Massimo Bray, con il quale si vuole «coinvolgere attivamente i cittadini nel sostegno alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale statale, che è un patrimonio comune». «Con questa consultazione online – aggiunge il Direttore Generale per la Valorizzazione, Anna Maria Buzzi – dopo aver aperto le porte dei nostri musei di notte, apriremo agli utenti della rete, che diventeranno protagonisti, potendo contribuire direttamente al restauro del nostro patrimonio». Il sondaggio online si chiuderà il 15 novembre. Al termine verrà pubblicata sul sito una graduatoria delle opere più votate.

