Come comprare azioni Facebook Meta

Facebook , il nuovo nome è Meta Platforms , è una società di servizi informatici, così possiamo definirla, che è quotata al Nasdaq, borsa statunitense di titoli tecnologici. L’ IPO, offerta pubblica di acquisto, c’è stata nel 2012, da allora le quotazioni sono cresciute in modo esponenziale. Insomma chi ha comprato azioni Facebook (FB) al momento della quotazione iniziale e le ha sempre tenute nel portafoglio vendendole dopo 10 anni ha fatto un buon affare.

Conviene ancora comprare titoli di Facebook Meta? Come fare per comprare azioni Facebook e quando dobbiamo investire? Cercheremo di rispondere a tutte le domande, prima però un po’ di storia su questo titolo.

Ricordiamo sempre che comprare azioni comporta dei rischi. Facebook è un titolo che molto probabilmente non andrà mai in default (fallimento e delisting), ma potrebbe, perchè no, deprezzarsi .

Quanto si guadagna con le azioni Facebook

abbiamo due possibilità per guadagnare con un titolo azionario, incluso Facebook:

incassiamo i dividendi annuali

compriamo e rivendiamo il titolo quando è cresciuto di prezzo

Facebook non ha mai dato dividendi. Ebbene sì. Questo è importante tenerlo a mente. Non ha distribuito profitto ai suoi azionisti. A differenza di molti altri titoli che staccano cedole annuali del 2-3-4% e anche piú, Facebook non lo ha fatto. Quindi non contate su questa strategia se acquistate questi titoli. Ci sono azioni italiane come ENI, SNAM, ENEL, GENERALI , tanto per citarne alcune, che distribuiscono da anni, in modo regolare ,generose cedole. Se dunque cercate un titolo da “cassettista” lasciate stare FACEBOOK e optate per altri investimenti sicuri o comunque con un rischio minore..

Con Facebook potete guadagnare comprando a 100 e rivendere a 110. Questo è un po’ il sunto. Ma potete guadagnare scommettendo anche su una “svalutazione” con le cosiddette “opzioni”. Ovvero PUT e CALL. Si tratta di contratti finanziari derivati che attribuiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o di vendere un sottostante determinato (ovvero un azione’ FB nel nostro caso) ad un determinato prezzo. Insomma si scommette su una svalutazione o rivalutazione. Il rischio è ancora piu’ alto.

Ritornando alla domanda iniziale, ovvero “quanto possiamo guadagnare con Facebook“, la risposta è dipende. Le oscillazioni del titolo sono piuttosto “corpose”, quindi investendo 10.000 euro, se c’è una rivalutazione del 10% in 1 anno possiamo anche guadagnare 1000 euro al lordo delle tasse (26% di ritenuta). Ma ovviamente possiamo perderli altrettanto.

Ricordiamo sempre che quando acquistiamo e vendiamo un titolo il nostro broker ci chiede una commissione che spesso è fissa e varia tra 9 e 19 euro ad operazione.

Come comprare azioni Facebook Meta

per comprare qualsiasi tipo di azione quotata in Borsa, che sia la borsa italiana, statunitense, francese ecc dobbiamo avvalerci di un “broker” ovvero di un intermediario. Questo intermediario può essere la nostra banca, anche online, oppure società che si occupano di questo. Noi consigliamo una banca, meglio se online così si è piú facilitati nella vendita e nell’acquisto.

Per possedere titoli azionari dobbiamo avere un “deposito titoli” , è un servizio con cui la Banca custodisce e amministra i nostri titoli (azioni, BOT, ETF ecc). Il deposito titoli ha un costo annuo che varia a seconda della banca, inoltre ci sono da pagare le imposte che sono pari allo 0,20% sul totale delle giacenze. Quindi se abbiamo titoli per un valore di 100.000 euro dobbiamo pagare 200 euro l’anno.

Facebook non è quotato alla borsa di Milano bensì al NASDAQ, con il nome di Meta Platforms, Inc. (FB) . Per operare sul Nasdaq dobbiamo fare un ulteriore passo avanti ovvero essere abilitati a questo servizio di trading sui mercati statunitensi. Normalmente si tratta di fare soltanto una domanda, spesso non ci sono costi aggiunti se non quelli di cui sopra.

Ricordiamo che FACEBOOK quota in dollari quindi dobbiamo operare con questa valuta che è soggetta ad oscillazioni sulla quotazione rispetto all’ euro. Quindi una volta che si hanno i soldi depositati sulla banca e si può operare sulla compravendita titoli sul mercato NASDAQ possiamo comprare. Non ci sono limiti minimi, possiamo acquistare anche 1 sola azione.

Quando acquistiamo dobbiamo indicare il numero di azioni che vogliamo comprare ed il prezzo che può essere “al meglio” ovvero quello di mercato in quel momento oppure possiamo fissare un limite. Se quel limite non viene raggiunto al termine della giornata di borsa, l’ordine viene annullato. Di solito non si pagano commissioni su ordini annullati.

Possiamo anche fissare un prezzo minimo e impostarlo per un range temporale di diversi giorni. Esempio: l’azione è a 100, noi impostiamo un prezzo di acquisto di 99 da oggi fino alla prossima settimana. Se quel minimo viene raggiunto il nostro ordine va in porto altrimenti no.

Conviene comprare azioni Facebook Meta

è una domanda da 1 milione di dollari. Premettiamo che nessuno e sottolineiamo NESSUNO può prevedere l’andamento di un titolo. L’analisi tecnica di un titolo aiuta, la statistica anche, ma poi ci troviamo davanti al “CIGNO NERO“, ovvero ad una cosa che è mai accaduta , vedi Pandemia.

E’ bene comunque conoscere lo “storico” o comunque l’andamento delle quotazioni di un determinato periodo. Alla fine dell’ articolo ci sono tutti i link per approfondire. Altri si focalizzano sul P/E, ovvero sul rapporto prezzo/utili , una metrica di valutazione comune.

Facebook è una delle società che si trovano all’ interno del gruppo “FAANG” leader dell’ industria tecnologica di società che includono anche Amazon ( AMZN) , Apple ( AAPL ), Netflix ( NFLX ) e Alphabet Google ( GOOG ).

Il titolo FB Meta è ampiamente detenuto da investitori sia al dettaglio che istituzionali. Le sue azioni hanno goduto di un aumento eccezionalmente forte e relativamente regolare per anni dopo la sua IPO, ma ciò è stato punteggiato dalla preoccupazione degli azionisti per gli scandali sulla privacy dei dati e le indagini anti-trust. Passata la buriana le azioni Meta hanno recuperato, raggiungendo i massimi storici nel mese di agosto 2021.

La società, dopo il recente cambio di nome, ha evidenziato che investirà in modo aggressivo per diventare un leader nel metaverso. La mossa ha diviso gli investitori in due campi.

Da un lato, il passaggio al metaverso espande il suo mercato indirizzabile totale, che potrebbe far crescere le entrate per più di un decennio. D’altra parte, alcuni investitori sono preoccupati per le risorse in termini di tempo e capitale che Meta Platforms potrebbe destinare al progetto con esiti incerti. Tuttavia, l’attività principale dell’azienda sui social media sta registrando una forte crescita di utenti e ricavi su vasta scala. Proviamo a comprendere meglio il business di Meta Platforms e a determinare se si tratta di acquistare, vendere o tenere.

Il gruppo META detiene non solo FACEBOOK, ma anche Instagram, Messenger e Whatsapp. Secondo le ultime stime circa 3.5 miliardi di persone nell’ ultimo mese hanno effettuato “almeno” un accesso ai social del gruppo.

Le app di Meta sono gratuite, non si paga per accedere a nessuno dei social o app. L’azienda guadagna mostrando ai propri utenti annunci pubblicitari personalizzati. Naturalmente, i professionisti del marketing sono disposti a pagare di più se i loro annunci possono essere mostrati a più persone. Ciò che rende la base di utenti di Meta ancora più attraente per gli inserzionisti è che le persone rivelano volentieri informazioni su se stesse, come età, stato civile, gusti personali, ecc. Queste sono tutte le informazioni che i marketer possono utilizzare per indirizzare i propri annunci in modo più efficiente.

L’aumento dell’efficienza migliora il ritorno sugli investimenti che i mercati ottengono sulla spesa pubblicitaria. E finché i marketer continueranno a vedere ritorni salutari sui loro investimenti in pubblicità sulla famiglia di app di Meta, continueranno a spendere.

Quasi tutte le entrate generate da Meta provengono dalle entrate pubblicitarie e, nell’ultimo decennio, ha aumentato le entrate annuali a un tasso del 45,8% annuo. Il business dei social media di Meta sta andando abbastanza bene, anche se il tasso di crescita dei ricavi è rallentato negli ultimi quattro anni . Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto l’azienda ad annunciare un investimento aggressivo nella costruzione del suo metaverso.

A proposito, cos’è il “metaverso” ? Si tratta di un mondo virtuale che vive su internet. Il termine viene regolarmente utilizzato per descrivere una versione futura di Internet in cui gli spazi virtuali, persistenti e condivisi sono accessibili tramite l’interazione 3D. Una diversa definizione considera “il metaverso ” come l’insieme dei mondi virtuali connessi a Internet , che vengono percepiti nella realtà aumentata.

Per aiutare a quantificare gli investimenti che Meta farà nella costruzione del metaverso , sta creando un nuovo segmento di reporting Facebook Reality Labs (FRL). Il CFO Dave Wehner ha dichiarato che il segmento avrebbe raggiunto il reddito operativo della società per un importo di 10 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2021 e oltre negli anni a seguire. La spesa sarà sicuramente elevata, ma la ricompensa potrebbe valerne la pena, poiché il CEO Mark Zuckerberg mira ad avere 1 miliardo di utenti nel metaverso in circa un decennio.