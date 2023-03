In un mondo sempre più attento alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle emissioni di gas serra, l’energia rinnovabile sta diventando sempre più popolare. In particolare, i pannelli fotovoltaici sono una delle soluzioni più diffuse per la produzione di energia elettrica pulita. Con l’aumento della domanda di energia verde, ma soprattutto con la crescita dei prezzi delle bollette elettriche si è sviluppato anche il mercato dei mini impianti fotovoltaici fai da te, che consentono di produrre energia in proprio durante il giorno.

Che cos’è un sistema fotovoltaico

Ma a cosa serve un mini impianto fotovoltaico fai da te? In generale, un sistema fotovoltaico è in grado di trasformare l’energia solare in energia elettrica. Grazie ai pannelli fotovoltaici, l’energia solare viene convertita in corrente continua, che poi viene trasformata in corrente alternata grazie all’inverter. L’energia prodotta in questo modo può essere utilizzata per alimentare le proprie attività quotidiane, come l’illuminazione, gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici.

L’auto-produzione di energia elettrica è importante per diverse ragioni. Innanzitutto, riduce la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali, come il petrolio e il gas, che sono non rinnovabili e inquinanti. Inoltre, l’energia prodotta da un sistema fotovoltaico è pulita e rinnovabile, il che significa che non emette gas serra e non contribuisce al cambiamento climatico. Infine, un mini impianto fotovoltaico fai da te può aiutare a risparmiare sulla bolletta elettrica, riducendo il consumo di energia proveniente dalla rete.

Ma come funziona un pannello fotovoltaico? In generale, un pannello fotovoltaico è costituito da una serie di celle fotovoltaiche, che sono in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica. Le celle sono composte da uno strato di silicio, che viene esposto alla luce solare. Quando la luce colpisce lo strato di silicio, gli elettroni vengono scossi e si muovono, generando energia elettrica. I pannelli fotovoltaici sono in grado di generare energia anche in condizioni di luce scarsa, ma la quantità prodotta dipende dalla quantità di luce solare disponibile.

Componenti mini impianto fotovoltaico

pannelli fotovoltaici

inverter (converte l’energia prodotta da Continua ad Alternata)

staffe

contatori

cavi

Se stiamo progettando un mini impianto fotovoltaico con accumulo abbiamo bisogno anche di un pack di batterie e del regolatore di carica.

Se abbiamo bisogno di creare un sistema fotovoltaico in mobilità, ad esempio se abbiamo necessità di produrre energia solare in barca, camper, baita di montagna o ovunque non arrivi energia, possiamo dotarci di un generatore solare 220v . Si tratta di un piccolo apparecchio dotato di batterie che si ricaricano precedentemente con una prese di corrente elettrica 220v oppure con il sole tramite pannelli fotovoltaici pieghevoli portatili.

In generale, l’installazione di un mini impianto fotovoltaico fai da te è abbastanza semplice, ma è comunque importante seguire alcune precauzioni per garantire la sicurezza dell’installazione. In primo luogo, è importante scegliere un’area adatta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, che deve essere esposta alla luce solare per gran parte della giornata. Inoltre, bisogna prestare attenzione ai collegamenti elettrici, che devono essere realizzati con cura e seguendo le indicazioni del manuale d’uso.

Mini impianto fotovoltaico da balcone

dato che per ogni kwp di impianto abbiamo bisogno di circa 7-8 mq di spazio, dobbiamo sfruttare gli spazi a disposizione nel miglior modo possibile. Non tutti hanno una superficie, un tetto, un lastrico solare da usare per montare i pannelli.

Si può sfruttare dunque lo spazio verticale montando i pannelli fotovoltaici su balcone. Si fissano al frontespizio dei balconi e sono super efficienti purchè abbiamo una esposizione costante al sole e non ci siano ombre, nemmeno parziali. La legge ha facilitato le cose, non c’è bisogno di nessuna autorizzazione a meno che il condominio non intervenga per un presunto danno all’estetica dell’ edificio. Basterà compilare il “Modello unico semplificato” fino alla potenza massima di 200 kW.

Quanto si risparmia con il fotovoltaico

Ma quanto si può risparmiare con un mini impianto fotovoltaico fai da te? La risposta dipende da diversi fattori, come la dimensione del sistema, la quantità di energia prodotta, il costo dell’energia elettrica della rete, la zona climatica in cui si installa l’impianto e l’utilizzo che se ne fa.

In generale, un sistema fotovoltaico di dimensioni adeguate (almeno 3 Kw per una famiglia di 3/4 persone) può coprire il fabbisogno energetico di una casa, permettendo di risparmiare sulla bolletta elettrica fino al 70%. Naturalmente, questi dati sono solo indicativi e dipendono da molti fattori specifici.

Al momento parliamo di mini impianto fotovoltaico che non accumula l’energia prodotta, ma la consuma nello stesso momento in cui la produce. Quella che non assorbe la reimmette in rete. E’ il sistema dello “scambio sul posto” in cui il gestore energetico ci acquista l’energia non prodotta e ce la rivende di notte o quando non produciamo abbastanza per via di giornate nuvolose.

qui sotto c’è un video esplicativo

Dimensionamento mini impianto fotovoltaico

Per dimensionare un impianto fotovoltaico in base alle proprie esigenze, è importante considerare diversi fattori. Innanzitutto, bisogna valutare il proprio consumo energetico giornaliero e mensile. Questo può essere fatto analizzando le bollette elettriche degli ultimi mesi, in modo da capire qual è la quantità di energia che viene consumata ogni giorno. Inoltre, bisogna considerare anche la quantità di energia che si intende produrre con il sistema fotovoltaico.

Per calcolare la potenza del sistema fotovoltaico necessario, è possibile utilizzare una formula semplice: la potenza del sistema deve essere uguale o superiore alla potenza massima richiesta in un determinato momento. Ad esempio, se si intende utilizzare una lavatrice da 1000 W, una televisione da 200 W e un frigorifero da 500 W contemporaneamente, la potenza del sistema fotovoltaico deve essere almeno di 1700 W.

Quanto produce un mini impianto fotovoltaico

Dipende ovviamente dalla zona climatica, dal periodo dell’ anno, dall’ inclinazione dei pannelli. dalla loro esposizione. In condizioni ottimali ovvero pieno sole, esposizione a sud, sud-ovest, inclinazione di 30 gradi in estate del pannello, un mini impianto da 1 Kw può produrre nell’ anno circa:

1100 kilowatt in Nord Italia

1300 kilowatt nel centro Italia

1400 nel sud Italia

Nella produzione influisce anche la qualità del modulo fotovoltaico. Ci sono moduli fotovoltaici che hanno rendimenti del 15/16% ed altri del 21/23% come ad esempio i pannelli della Sunpower o Panasonic.