Paper Trading cos’è il Trading Simulato

Coloro che hanno deciso di investire in borsa o nel forex, ma sono a digiuno di esperienza e non conoscono i meccanismi della compravendita possono esercitarsi con il paper trading. Tradotto letteralmente è il “commercio di carta”, ma sarebbe meglio definirlo un trading simulato in cui non si rischiano soldi veri.

Il paper trading viene usato anche da coloro che intendono sperimentare una nuova strategia di investimento. Avere dunque una migliore comprensione di quanto profitto si può ottenere da un investimento, il profitto medio, una eventuale perdita media e altri numeri importanti.

Paper trading che cos’è

il paper trading fornisce al consumatore un trading simulato di compra vendita azioni. È un ambiente in cui le persone possono esercitarsi a comprare e vendere titoli.

Ciò offre ai nuovi trader l’opportunità di inserire ordini senza rischiare denaro reale. Puoi persino usare i replay storici. Il paper trading è un buon modo per esercitarsi nel trading in un’atmosfera priva di rischi in cui il sistema tiene traccia del tuo successo.

Solitamente è raccomandato ai trader principianti per esercitarsi in una simulazione prima di investire soldi veri nell’ acquisto di azioni o altri titoli in Borsa. È ottimo anche per i trader esperti che testano nuove strategie.

Dove fare paper trading

sulla rete ci sono un sacco di broker che offrono i cosiddetti “conti demo” dove esercitarsi. Si tratta di coni fittizi dove non vengono depositati soldi veri, spesso però i risultati delle quotazioni hanno un ritardo di una quindicina di minuti.

In maniera alternativa si può usare anche EXCEL, un figlio di calcolo in cui vengono aggiornati i valori di borsa delle azioni che abbiamo scelto come obiettivo dell’ esercitazione o simulazione.

Paper Trading consigli

Quando inizi a fare paper trading, ricorda alcune regole chiave. Sii realistico con l’importo che stai investendo, anche se è simulato. Se vuoi davvero acquistare solo 1000 euro di una singola azione nella vita reale fai lo stesso nella simulazione.

Non comprare un’azione solo perché è a livello di supporto. Aspetta che si muova in modo chiaro verso l’alto o che dopo una serie di discese abbia realmente invertito la rotta .

Prendete piccoli profitti.

Inserisci i tuoi stop loss subito dopo l'acquisto.

Non innamorarti di un singolo titolo, ma cerca di "variare" spalmando l'investimento su piu' titoli, meglio se di settori differenti (banche, energetici, tecnologici, assicurazioni ecc.).

, ma cerca di “variare” spalmando l’investimento su piu’ titoli, meglio se di settori differenti (banche, energetici, tecnologici, assicurazioni ecc.). Non cercare di andare contro il mercato.

Consigliamo un minimo di paper trading prima di affrontare un investimento reale.

Bisogna fare attenzione al paper trading perchè può fornire un “falso senso di sicurezza” che spesso si traduce in idee di rendite distorte . In altre parole, la non conformità con il mercato reale avviene perché il paper trading non comporta di rischiare soldi veri. E’ un po’ come giocare con i soldi del Monopoli, che appunto sono di carta.

E’ facile fare l’investitore spericolato sapendo che tutto è virtuale. Se però cerchiamo di compiere uno sforzo e fare finta di utilizzare soldi reali, quelli che realmente possiamo permetterci di investire è un ottimo strumento per capire le dinamiche di un titolo o delle opzioni binarie.

Il fatto è che è probabile che investitori e trader mostrino emozioni e giudizi diversi quando rischiano denaro reale, il che potrebbe portarli a comportamenti diversi quando gestisci un conto reale.

Il trading simulato offre solo un piccolo assaggio del mondo del trading , gli investitori non dovrebbero aspettarsi esattamente gli stessi risultati quando entrano nel mercato per fare trading con capitale reale. Conoscere gli investimenti del mercato va oltre la padronanza del trading fittizio; investire in manoera responsabile significa anche conoscere i limiti della situazione finanziaria e sapere quando attingere al limite del flusso di cassa dell’investimento.

Sebbene il paper trading offra un modo gratuito per sperimentare il trading di titoli come azioni e obbligazioni, gli investitori dovrebbero anche comprendere i rischi, le complicazioni e le perdite associate all’investimento di denaro reale.