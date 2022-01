Strategie Vincenti Opzioni Binarie

Le opzioni binarie rappresentano dei prodotti finanziari che possono regalare grandi soddisfazioni agli investitori. Si tratta, è d’obbligo ricordarlo, di investimenti ad alto rischio che comportano la perdita totale della somma iniziale in caso di strategia non vincente.

Diamo un’occhiata ad alcune strategie di base che un investitore principiante può utilizzare con call o put per limitare il rischio. Prima però qualche ripasso della materia.

Cosa sono le opzioni binarie

si definisce “trading binario” quel tipo di compravendita in cui gli investitori devono prevedere il risultato di una situazione sì/no (da qui la binarietà) entro la fine di un determinato periodo. Il trading binario indica che gli investitori possono scegliere solo tra due possibilità di investimento, in cui il guadagno è una somma fissa di denaro come compensazione.

Le opzioni binarie sono dei prodotti finanziari derivati con sottostante (molto spesso un’azione, ma anche delle materie prime, indici di borsa ecc) che attribuiscono all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (CALL) o di vendere (PUT), un sottostante determinato ad un prezzo prefissato (STRIKE PRICE). Hanno una data e/o un’ora di scadenza . Al momento della scadenza, il prezzo dell’attività sottostante deve trovarsi sul lato corretto del prezzo di esercizio (in base all’operazione intrapresa) affinché il trader possa realizzare un profitto.

Un’opzione binaria si esercita automaticamente , il che significa che il guadagno o la perdita sul trading viene automaticamente accreditato o addebitato sul conto del trader alla scadenza dell’opzione. Ciò significa che l’acquirente di un’opzione binaria riceverà un pagamento o perderà l’intero investimento nell’operazione, non c’è nulla nel mezzo. Al contrario, il venditore dell’opzione tratterrà il premio dell’acquirente o sarà tenuto a pagare l’intero pagamento.

Come si guadagna in un opzione binaria

Un’opzione binaria può essere semplice, ad esempio legata al futuro prezzo delle azioni di un titolo, esempio ENI quotata alla borsa di Milano. Poniamo come riferimento il prezzo dell’ azione di ENI di 14 euro il primo agosto alle ore 11 del mattino. Il trader prende una decisione, sì (sarà più alto) o no (sarà più basso ).

Diciamo che il trader pensa che il prezzo sarà scambiato sopra 14 euro in quella data e ora ed è disposto a scommettere 100 euro sul trade. Se le azioni ENI vengono scambiate al di sopra di 14 euro in quella data e ora, il trader riceve un pagamento secondo i termini concordati. Ad esempio, se il pagamento è stato del 70%, il broker binario accredita 70 euro sul conto del trader.

Se il prezzo viene scambiato al di sotto di 14 euro in quella data e ora, il trader ha sbagliato e perde il suo investimento di 100 euro nel trade.

Altro esempio

acquistiamo a un’opzione (l’acquisto si definisce “call” mentre la vendita si definisce “PUT“) binaria su SNAM per 200 euro con un guadagno finale di 2.000. L’opzione call implica che il valore dell’attività fosse superiore a 200 euro alla fine del periodo di investimento concordato.

Se l’investimento è salito al di sopra di 200 euro riceveremo un guadagno di 2.000. Se l’investimento è sceso al di sotto di 200, l’investitore perde tutti i suoi soldi. Alla fine del periodo, il prezzo finale delle azioni è salito a 210 euro, dando diritto a ricevere 2.000 euro.

Strategie efficaci per Opzioni Binarie

Altre esempio sulla valuta EURO/DOLLARO USD

Trading binario su EUR/USD > 1.14 (3:00 am)

Il tempo di scadenza per l’operazione è alle 3 del mattino In poche parole, questa opzione binaria ti chiede: la coppia di valute EUR/USD sarà superiore al valore di 1.14 alle 3 del mattino?

Se pensi che lo sarà, allora compri. Se pensi che non lo sarà, vendi.

In questo caso, diciamo che acquisti.

Se è così, allora ci sono due possibili risultati:

Il prezzo indicativo dell’indice è pari o inferiore a 1,1400 alle 3 del mattino. Ciò significa che questa volta non viene effettuato alcun pagamento e si perde il capitale investito per effettuare l’operazione. Il venditore riceverà invece il pagamento. Il prezzo indicativo dell’indice è un tick o più al di sopra di 1,1600. Ottieni il pagamento di 100 euro.

Se non vuoi aspettare fino alla scadenza, hai anche la possibilità di chiudere la tua posizione al prezzo di mercato corrente. Il tuo profitto o perdita in quel caso è la differenza tra i tuoi prezzi di entrata e di uscita.

Strategie efficaci per Opzioni binarie

Covered call

Il termine covered call si riferisce a una transazione finanziaria in cui l’investitore che vende opzioni call possiede un importo equivalente del titolo sottostante. Per eseguire ciò, un investitore che detiene una posizione lunga in un asset, quindi (vende) opzioni call su quello stesso asset per generare un flusso di reddito. La posizione lunga dell’investitore nell’attività è la copertura perché significa che il venditore può consegnare le azioni se l’acquirente dell’opzione call sceglie di esercitare.

Le Covered Call sono spesso impiegate da coloro che intendono detenere a lungo il titolo sottostante ma non si aspettano un apprezzabile aumento del prezzo nel breve termine.

Questa strategia è ideale per gli investitori che ritengono che il prezzo sottostante non si sposterà molto nel breve termine.

Buy write

Un buy-write è una strategia di trading di opzioni in cui un investitore acquista un titolo, di solito un’azione, con opzioni disponibili su di essa e simultaneamente scrive (vende) un’opzione call su quel titolo. Lo scopo è quello di generare reddito da premi di opzione . Poiché la posizione in opzione diminuisce di valore solo se il prezzo del titolo sottostante aumenta, il rischio di ribasso della vendita dell’opzione è ridotto al minimo.<

Questa strategia presuppone che il prezzo di mercato del titolo sottostante possa fluttuare solo leggermente e possibilmente salire leggermente dai livelli attuali prima della scadenza. Se il prezzo del titolo diminuisce o almeno non aumenta molto, l’investitore che scrive l’ opzione call può trattenere il premio ricevuto dalla vendita delle opzioni. Questa strategia può essere ripetuta periodicamente per aumentare i rendimenti in un periodo in cui il movimento del titolo è debole.

Per eseguire bene questa strategia, il prezzo d’esercizio dell’opzione dovrebbe essere superiore al prezzo pagato per il sottostante. Ciò richiede un buon giudizio perché il prezzo di esercizio deve essere superiore al probabile grado di fluttuazione, ma non così alto da rendere insignificante il premio ricevuto.

Inoltre, più lungo è il tempo fino alla scadenza , maggiore sarà il premio. Tuttavia, più lungo è il termine prima della scadenza, maggiore è la possibilità che il titolo salga troppo. Affinché la strategia abbia successo, gli investitori devono trovare un equilibrio tra il tempo di scadenza e le aspettative di volatilità.

Married Put

in questa strategia un investitore acquista un bene, come azioni, e contemporaneamente acquista opzioni put per un numero equivalente di azioni. Il titolare di un’opzione put ha il diritto di vendere azioni al prezzo di esercizio e ogni contratto vale 100 azioni.

Un investitore può scegliere di utilizzare questa strategia come un modo per proteggere il proprio rischio di ribasso quando detiene un’azione. Questa strategia funziona in modo simile a una polizza assicurativa; stabilisce un prezzo minimo nel caso in cui il prezzo del titolo scenda bruscamente.

Ad esempio, supponiamo che un investitore acquisti 100 azioni e acquisti contemporaneamente un’opzione put. Questa strategia può essere interessante per questo investitore perché è protetto dal ribasso, nel caso in cui si verifichi una variazione negativa del prezzo delle azioni. Allo stesso tempo, l’investitore sarebbe in grado di partecipare a ogni opportunità di rialzo se il titolo aumenta di valore. L’unico svantaggio di questa strategia è che se il titolo non perde valore, l’investitore perde l’importo del premio pagato per l’opzione put.

Bull call Spread

in questa strategia un investitore acquista simultaneamente le “call” a un prezzo di esercizio specifico vendendo allo stesso tempo lo stesso numero di “call” a un prezzo di esercizio più elevato. Entrambe le opzioni call avranno la stessa data di scadenza e l’attività sottostante.

Questo tipo di strategia viene spesso utilizzata quando un investitore è rialzista sull’attività sottostante e si aspetta un moderato aumento del prezzo dell’attività. Utilizzando questa strategia, l’investitore è in grado di limitare il proprio rialzo sull’operazione riducendo al contempo il premio netto speso (rispetto all’acquisto di un’opzione call nuda a titolo definitivo).

Bear Put Spread

In questa strategia, l’investitore acquista simultaneamente opzioni put a un prezzo strike specifico e vende anche lo stesso numero di put a un prezzo strike inferiore. Entrambe le opzioni sono acquistate per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questa strategia viene utilizzata quando il trader ha un sentimento ribassista sull’attività sottostante e si aspetta che il prezzo dell’attività diminuisca. La strategia offre sia perdite limitate che guadagni limitati.

Collare

viene eseguita acquistando un’opzione put out-of-the-money (OTM) e contemporaneamente scrivendo un’opzione call OTM (della stessa scadenza) quando si possiede già l’attività sottostante. Questa strategia viene spesso utilizzata dagli investitori dopo che una posizione lunga in un’azione ha registrato guadagni sostanziali. Ciò consente agli investitori di avere una protezione dal ribasso poiché il long put aiuta a bloccare il potenziale prezzo di vendita. Tuttavia, il compromesso è che potrebbero essere obbligati a vendere azioni a un prezzo più alto, rinunciando così alla possibilità di ulteriori profitti.

Un esempio di questa strategia è se un investitore è long su 100 azioni Facebook Meta a 1000 a partire dal 1 gennaio. L’investitore potrebbe costruire un collare protettivo vendendo una call Facebook Marzo 105 e contemporaneamente acquistando una put Facebook Marzo 95. Il trader è protetto al di sotto di 95 fino alla data di scadenza. Il compromesso è che potrebbero essere potenzialmente obbligati a vendere le proprie azioni a 105 se Facebook Meta negozia a quel tasso prima della scadenza.